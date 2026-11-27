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Preminuo je Den Kerni, suosnivač lanca restorana "Pizza Hut", koji je od jednog lokala uspeo da izgradi jedan od najpoznatijih ugostiteljskih brendova na svetu, piše The Sun. Imao je 95 godina.

Njegov sin Majkl potvrdio je da je preminuo 13. novembra u svom domu u Vičiti, u američkoj saveznoj državi Kanzas, od posledica hronične opstruktivne bolesti pluća.

Započeo posao sa 26 godina

Den je imao samo 26 godina kada je 1958. godine sa bratom Frenkom pokrenuo čuveni brend, otvaranjem prvog restorana u Vičiti.

U to vreme radio je u porodičnoj prodavnici prehrambene robe "Carney's Market", kada mu je prišla vlasnica obližnje zgrade od cigle. Želela je da iz prostora iseli dotadašnjeg zakupca, kafanu u kojoj su se služili pivo i hamburgeri, i predložila braći da pokrenu tada novi vid ugostiteljskog posla.

"Kako bi vam se dopalo da se bavite picom?", upitala ga je, prisetio se Den u dokumentarnom filmu "Slice of Life: The American Dream. In Former Pizza Huts".

Den je priznao da tada "nije znao ništa" o tom poslu, ali je od majke pozajmio 600 dolara kako bi sa Frenkom pokrenuo restoran. Njegov brat tada je imao 19 godina i bio je student Univerziteta u Vičiti.

Foto: Shutterstock

Prvi restoran prostirao se na svega oko 46 kvadratnih metara, a zgrada u kojoj je otvoren danas je pretvorena u muzej u okviru univerzitetskog kampusa.

Novina na tržištu

Uprkos skromnim počecima, "Pizza Hut" je brzo postao uspešan, delom zahvaljujući vezama koje su braća Kerni imala u lokalnoj zajednici.

Popularnosti je doprinela i činjenica da je pica, specijalitet poreklom iz Napulja, u gradu na američkom Srednjem zapadu, gde su tradicionalno dominirala jela od mesa i krompira, predstavljala pravu novinu.

"Pizza Hut" u Beogradu

"Pizza Hut" je u Beograd stigao 2. oktobra 2003. godine, kada je otvoren prvi restoran u Makedonskoj ulici 44, u centru grada.

Glavni restoran u Makedonskoj ulici zatvoren je u novembru 2012. godine, posle devet godina rada.

Međutim, zatvaranjem restorana u Makedonskoj nije odmah prestalo poslovanje brenda u Beogradu. Tada je nastavila da radi manja picerija na Novom Beogradu, u ulici Jurija Gagarina, koja je nudila dostavu i hranu za poneti.