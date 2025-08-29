Slušaj vest

Nadeem Badžva je dokaz da predan rad, istrajnost i vera u sebe mogu voditi ka izuzetnom uspehu.

Godine 1991, Nadeem Badžva je imigrirao u Sjedinjene Američke Države iz Pakistana. Tokom studiranja na koledžu u Indijani, radio je nekoliko poslova, uključujući i dostavu pice za lanac restorana Papa Džons, gde je zarađivao 4,25 dolara po satu.

Danas, sa 58 godina, Badžva ima pravo malo ugostiteljsko carstvo. On je sada jedan od najvećih vlasnika franšiza Papa Džonsa u Severnoj Americi, sa više od 270 restorana širom zemlje.

Put Nadeema Badžve ka uspehu nije bio lak. Foto: Shutterstock

Takođe je izvršni direktor kompanije Bajko Grup, koju je osnovao zajedno sa svoja dva brata, a koja ima raznovrstan poslovni portfolio — od građevine, tehnologije i računovodstva, do franšiza Papa Džonsa i drugih delatnosti.

Put Nadeema Badžve ka uspehu nije bio lak. U svojim ranim dvadesetim godinama bio je prvi u porodici koji se preselio u Sjedinjene Američke Države, gde se po dolasku suočio sa brojnim izazovima.

„Dolazak u Ameriku je, zapravo, bio moj prvi let u životu. Nikada ranije nisam leteo. Samo ukrcavanje u avion... let je bio pun, putovao sam sam i bio sam veoma anksiozan... ali bio sam odlučan da uspem“, rekao je Badžva.

Ističe da je doživeo kulturološki šok i da je imao problema u komunikaciji jer tada nije govorio tečno engleski jezik.

Prao sudove, raznosio pice

Kako bi finansirao studije, radio je dodatne poslove – pranje sudova, raznošenje pice, noćne smene u Tako Belu.

„Tokom prvog leta radio sam tri posla... prao sam sudove ujutru, zatim popodne raznosio picu, a noću radio u Taco Bellu. Živeo sam u Fort Vejnu, u Indijani, i... upravo sam počeo da dostavljam za Papa Džons kada su se pojavili u gradu. Odmah mi se dopalo, bakšiši su bili dobri, i to mi je mnogo značilo“, ispričao je.

Radio je kao bi platio studiranje Foto: Shutterstock

Badžva je brzo napredovao u hijerarhiji Papa Džonsa. Do trenutka kada je diplomirao 1996. godine, već je prešao put od dostavljača do regionalnog menadžera. Nakon završenih studija, prijavio se za nekoliko poslova u korporativnom sektoru, jer je oduvek smatrao da će tim putem krenuti posle fakulteta.

„Prijavio sam se za neke poslove, ali u dubini duše sam se potajno nadao da ih neću dobiti. Ipak, želeo sam da pokušam, jer je to bila jedna od onih stvari koje sam želeo da otkačim sa spiska. Nisam želeo da jednog dana žalim što se nikada nisam ni prijavio, jer sam celog života mislio da ću raditi u korporativnom sektoru. Ali kada sam pokušao da nađem posao u korporaciji, nisam mogao da pronađem nijedan koji bi me plaćao više od onoga što sam već zarađivao u Papa Džonsu“, rekao je.

Zbog toga je odlučio da ostane u poslu sa picama, i ubrzo je počeo da vodi više restorana, pre nego što je postao vlasnik franšize.

U julu 2002. godine, uz pomoć porodice i bankarskih kredita, otvorio je svoju prvu Papa Džons prodavnicu u Ist Liverpulu, u saveznoj državi Ohajo.

Teško stečene lekcije

Badžva je rano naučio nekoliko važnih lekcija — zahvaljujući ključnim greškama koje je napravio. Pre nego što je otvorio svoj prvi restoran, bio je potpuno fokusiran na promociju i najavu otvaranja.

„Previše sam ulagao u marketing, i prvog dana kada je restoran otvoren, pola osoblja je napustilo posao jer je nastao haos. Došlo je previše ljudi jer sam previše reklamirao, a više sam se bavio oglašavanjem nego obukom zaposlenih kako da prave picu... Tada sam naučio koliko je važno biti spreman pre otvaranja“, rekao je Badžva.

Zatim, već u prvih šest meseci nakon otvaranja prve prodavnice, Badžva je video da prihod premašuje očekivanja, pa je brzo odlučio da otvori još nekoliko lokacija.

„Posle druge prodavnice sam pomislio – nema problema. Odmah smo otvorili još tri, i pogodite šta – nisam imao prave ljude oko sebe i tada su počeli problemi. Bilo je trenutaka kada smo se širili prebrzo i udarili u zid. Tokom ekonomske krize 2008. godine... to su bili teški dani“, rekao je.

U jednom trenutku nisu mogli da postignu posao Foto: Shutterstock

Ipak, Badžva kaže da je zahvalan na tim ranim neuspesima, jer su ga naučili svemu što danas zna. Tokom svog puta, Badžva kaže da je naučio koliko je važno samopreispitivanje.

„Moraš biti skroman, jer onog dana kada pomisliš da sve znaš — verujem da tada počinje tvoj pad“, rekao je on.

Godine 2024, njegova kompanija Bajko Grup potpisala je sporazum sa kompanijom Papa Džons Internešnal o otvaranju 50 novih restorana do 2028. Badžva kaže da mu je cilj da dostigne brojku od 500 restorana. Uz rast svog Papa Džons portfolija tokom godina, izgradio je i niz pratećih biznisa.

„Razvili smo kol-centar, građevinski sektor, računovodstvenu službu u inostranstvu i tehnološki sektor kako bismo unapredili efikasnost našeg Papa Džons portfolija, a ti segmenti su sada postali posebne kompanije koje pružaju usluge brojnim klijentima — i unutar i van Papa Džons brenda. Nikada nisam sanjao ovakav rast. Samo sam se trudio da dam svoj maksimum... da učim iz grešaka... a ostalo je jednostavno došlo“, rekao je Badžva.