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Norveška niskotarifna avio-kompanija Nors Atlantik saopštila je danas da se nalazi u "kritičnoj finansijskoj situaciji" i da joj je potrebno novo finansiranje kako bi zadovoljila kratkoročne potrebe za likvidnošću i nastavila poslovanje.

To je izazvalo pad vrednosti njenih akcija za više od 70 odsto, prenosi Si-En-Bi-Si (CNBC).

Kompanija je navela da vodi razgovore sa potencijalnim finansijskim partnerima o obezbeđivanju kratkoročnog finansiranja, ali je upozorila da nema garancija da će ti pregovori dovesti do održivog rešenja.

Akcije Nors Atlantika pale su danas za oko 77 odsto, dostigavši istorijski minimum, nakon objavljivanja upozorenja o finansijskom stanju kompanije.

Uzroci finansijskih problema

Finansijske probleme prevoznika dodatno su pogoršali nagli rast cena avionskog goriva i poremećaji u snabdevanju povezani sa ratom između SAD i Irana, koji je počeo 28. februara.

Prema podacima Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA), cene avionskog goriva porasle su za gotovo 72 odsto na godišnjem nivou i dostigle 155 dolara (oko 134 evra) po barelu u nedelji zaključno sa 20. novembrom.

Nors Atlantik, koja ne koristi finansijske instrumente za zaštitu od promena cena goriva, već je bila prinuđena da smanji broj letova zbog produženog perioda visokih troškova.

Kompanija je tokom drugog kvartala zabeležila gubitak od 8,4 miliona dolara (oko 7,3 miliona evra), meren pre kamata, poreza, amortizacije i troškova zakupa.

Prevoznik je još u julu pokrenuo formalni postupak razmatranja mogućnosti prodaje ili spajanja sa drugom kompanijom, a razgovara i sa drugim avio-prevoznicima o iznajmljivanju svojih aviona Boing 787-9.

Nors Atlantik je u oktobru sklopio ugovor sa pakistanskom nacionalnom avio-kompanijom PIA o iznajmljivanju dva takva aviona zajedno sa posadom, održavanjem i osiguranjem.

Problemi Nors Atlantika odražavaju sveobuhvatniji uticaj na manje evropske avio-kompanije, koje se suočavaju sa visokim troškovima goriva i slabijom finansijskom pozicijom uoči zimske sezone.

Pojedini manji prevoznici već su obustavili letove ili pokrenuli postupke restrukturiranja i zaštite od poverilaca.

Slične teškoće prijavio je i britanski niskotarifni prevoznik Izidžet (easyJet), čija je dobit pre oporezivanja u poslovnoj godini završenoj u septembru pala za 89 odsto, na 71 milion funti (oko 81 milion evra), delom zbog povećanja troškova goriva usled sukoba na Bliskom istoku.