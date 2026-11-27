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Stan u Šapcu, recimo, izdaje se za oko 325 evra mesečno. Garsonjera ili jednosoban stan koštaju oko 250 evra, a dvosoban oko 350 evra. To pokazuje pregled oglasa za izdavanje sa lokalnog portala Nekretnine Šabac. Za nov, namešten stan treba izdvojiti i do 450 evra.

Ponuda stanova za izdavanje u Šapcu je skromna. Na portalu je trenutno 12 stanova za izdavanje, dok je na prodaju 90 stanova. Kirija se u Šapcu i dalje često dogovara preko poznanika, pa oglasi pokazuju samo deo tržišta.

Ipak, i ovih nekoliko oglasa dovoljno govori o tome koliko se danas traži za stan u gradu.

Garsonjera od 200, dvosoban oko 350 evra

U pregled je ušlo deset stanova za dugoročno izdavanje sa jasno navedenom mesečnom kirijom. Izostavljeni su apartman koji se izdaje na dan i smeštaj koji se naplaćuje po osobi.

Preračunato na kvadrat, stan se u Šapcu izdaje za oko 6 evra po kvadratu mesečno. Većina stanova u ponudi je nameštena: od deset stanova, sedam je potpuno nameštenih.

Novi stanovi imaju svoju cenu

Najveću kiriju po kvadratu imaju novi stanovi. Jednosoban stan od 36 kvadrata u novoj zgradi izdaje se za 350 evra, a nov, namešten jednosoban stan od 50 kvadrata na Kamičku za 450 evra. To je 9 do 10 evra po kvadratu, skoro duplo više od starije gradnje.

Na drugom kraju je nenamešten dvosoban stan od 70 kvadrata na Barama, koji se izdaje za 250 evra. Ko ima svoj nameštaj, tako može da dobije duplo više prostora za kiriju kakva se traži za manji jednosoban stan.

Foto: Shutterstock

Oglasi pokazuju i dva drugačija oblika izdavanja. U centru grada nudi se apartman na dan, za 30 evra po noćenju.

Pojavljuje se i smeštaj za radnike: kuća od 150 kvadrata sa 20 ležajeva izdaje se stranim državljanima po ceni od 150 evra po osobi mesečno.

Kupiti ili iznajmiti?

Dvosoban stan u Šapcu na prodaju se tipično nudi za oko 120.000 evra, a izdaje se za oko 350 evra mesečno. Za cenu jednog stana stanar bi, dakle, plaćao kiriju blizu 29 godina.

Iz ugla vlasnika to znači da stan godišnje donosi oko 3,5 odsto svoje vrednosti, pre poreza, troškova održavanja i meseci kada je prazan.

Lokali od 150, hale od 1.300 evra

Na portalu je i 13 oglasa za izdavanje poslovnog prostora. Mali lokali od 25 do 30 kvadrata izdaju se za 150 do 300 evra. Lokal od 120 kvadrata na Kamičku traži 800 evra, a lokal od 86 kvadrata u Ulici cara Dušana u centru 1.300 evra.

Foto: Shutterstock

Hale se izdaju za 1.300 do 2.000 evra mesečno, u zavisnosti od veličine i lokacije.