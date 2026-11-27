Slušaj vest

U Srbiji je u trećem kvartalu ove godine bilo 2,84 miliona zaposlenih i 238.300 nezaposlenih, stopa zaposlenosti iznosila je 51 odsto, a stopa nezaposlenosti 7,7 odsto, pokazala je danas objavljena Anketa o radnoj snazi Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Po podacima Ankete o radnoj snazi, u trećem kvartalu broj stanovnika van radne snage, odnosno broj neaktivnih iznosio je 2,49 miliona, odnosno 44,7 odsto.

Pad u obe kategorije

U odnosu na isti kvartal 2025. godine, zabeleženo je smanjenje broja zaposlenih za 34.200, kao i broja nezaposlenih za 18.200, dok je broj stanovnika van radne snage povećan za 20.600.

Stopa zaposlenosti smanjena je za 0,3 procentna poena (p. p.), a stopa nezaposlenosti za 0,5 p. p, dok je stopa stanovništva van radne snage povećana za 0,6 p. p.

U odnosu na prethodni kvartal, zabeleženo je povećanje broja nezaposlenih za 18.100 i neznatno povećanje broja zaposlenih od 2. 300, dok je broj stanovnika van radne snage smanjen za 25.600 osoba.

Stopa zaposlenosti povećana je za 0,1 p. p, stopa nezaposlenosti za 0,5 p. p, a stopa stanovništva van radne snage smanjena za 0,4 p. p.

Ukupna stopa neformalne zaposlenosti iznosila je 11,2 odsto, pri čemu je stopa neformalne zaposlenosti u sektoru poljoprivrede iznosila 53,3 odsto, a u sektorima van poljoprivrede 6,2 procenta, objavio je RZS.