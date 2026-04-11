Prema prikazu na mapi, Srbija beleži stopu nezaposlenosti od blizu 9 odsto. U poređenju sa zapadnim državama koje imaju znatno niže stope, Srbija i dalje zaostaje, ali se nalazi u boljoj poziciji od pojedinih zemalja u svom susedstvu.

Sa druge strane, Bosna i Hercegovina ima znatno višu stopu nezaposlenosti, koja prema mapi iznosi oko 11 odsto. Time se ubraja među zemlje sa izraženijim problemima na tržištu rada, što je primetno i u širem regionalnom kontekstu.

Neposredno okruženje

Poređenje sa neposrednim okruženjem dodatno naglašava razlike. Hrvatska, primera radi, beleži stopu nezaposlenosti od 4,5 odsto, što je svrstava među uspešnije zemlje jugoistočne Evrope, dok Slovenija ima nešto manje od 4 odsto nezaposlenih. Crna Gora i Severna Makedonija nalaze se znatno više, sa vrednostima iznad 11 odsto, što potvrđuje da je jugoistočna Evropa i dalje jedno od osetljivijih područja kada je reč o zapošljavanju.

Na nivou Evropske unije najniže stope nezaposlenosti beleže zemlje poput Češke sa oko 3,1 odsto i Poljske sa 2,2 odsto, dok su najviše vrednosti prisutne u delovima južne i istočne Evrope, uključujući Španiju sa 9,8 odsto i Ukrajinu sa 12 odsto.

Ovi podaci pokazuju da Srbija ima jasnu sliku o svojoj poziciji na tržištu rada i da razlika u odnosu na najrazvijenije evropske zemlje i dalje postoji. Istovremeno, situacija u Bosni i Hercegovini i pojedinim susednim državama ukazuje na potrebu za snažnijim ekonomskim i tržišnim reformama kako bi se nezaposlenost smanjila i približila nivoima država u regionu koje beleže bolje rezultate, poput Hrvatske i Slovenije.