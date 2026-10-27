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Američki proizvođač aviona Boing (Boeing) zabeležio je veći gubitak od očekivanog u trećem kvartalu pre svega zbog problema u proizvodnji komercijalnih aviona.

Na to su uticale i poteškoće u lancu snabdevanja, što je nadjačalo bolje rezultate ostalih poslovnih sektora kompanije, preneo je Rojters.

Kompanija je u kvartalu zaključno sa septembrom prijavila prilagođeni gubitak od 34 centa po akciji, dok su analitičari očekivali gubitak od 21 centa.

Prihodi od prodaje komercijalnih aviona blago su pali, na 10,7 milijardi dolara (oko 9,2 milijarde evra), dok je operativni gubitak tog sektora iznosio 697 miliona dolara (oko 600 miliona evra).

Izvršni direktor Boinga Keli Ortberg izjavio je da kompanija neće ostvariti ovogodišnji cilj proizvodnje i isporuke aviona.

Proizvođač je planirao da dostigne tempo proizvodnje od 47 aviona tipa 737 mesečno tokom leta, ali se sada očekuje da taj nivo bude dostignut tek početkom 2027. godine, delom zbog problema u proizvodnji krila.

Zbog kašnjenja u proizvodnji, Boing neće ostvariti ni cilj isporuke 500 aviona ove godine.

Kompanija je istovremeno odložila očekivani rast slobodnog novčanog toka, a za 2027. predviđa oko tri milijarde dolara (oko 2,6 milijardi evra), znatno manje od tržišnih očekivanja od približno 5,5 milijardi dolara (oko 4,7 milijardi evra).

Akcije Boinga pale su tokom dana za oko 9,6 odsto, što bi predstavljalo njihov najveći dnevni pad od aprila 2025. godine.

Investitori su negativno reagovali na kašnjenje u povećanju proizvodnje i slabije izglede za novčane tokove, uprkos dugoročno povoljnoj potražnji za putničkim avionima, navodi Rojters.