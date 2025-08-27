Slušaj vest

Predviđa se kupovina više od 100 aviona, rezervnih motora i dugoročni ugovor o održavanju.

Sporazum je formalno potvrđen na ceremoniji u Vašingtonu, u prisustvu američkog i južnokorejskog predsednika, Donalda Trampa i Li Dže Mjunga.

Prema saopštenju avio-kompanije, ugovor obuhvata 103 aviona nove generacije Boinga u vrednosti od 36,2 milijarde dolara, 19 rezervnih motora u vrednosti od 690 miliona dolara koje isporučuju Dži-I erospejs (GE Aerospace) i Si-Ef-Em internešenal (CFM International), kao i ugovor na 20 godina za održavanje motora sa firmom Dži-I erospejs vredan 13 milijardi dolara.

Korean Air
Prema saopštenju avio-kompanije, ugovor obuhvata 103 aviona nove generacije Boinga Foto: EPA / YONHAP

Flota naručenih aviona uključuje 20 modela Boing tipa 777-9, 25 aviona 787-10, 50 uskotrupnih 737-10 i osam teretnih 777-8F. Isporuke će se odvijati fazno i završiti do kraja 2030. godine.

"Investicija u američko tržište dodatno će ojačati operativne kapacitete i globalnu konkurentnost avio-kompanije, a ujedno i produbiti trgovinske veze koje će omogućiti održivi rast"

BiznisKurir/AP

