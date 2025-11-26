Šta je Srbija prodala NIS-u za 400 miliona evra: Pored pumpi i nalazišta, na spisku i najprestižniji hoteli
Vlada Srbije i Gasprom 2008. godine potpisali su ugovor o prodaji Naftne industrije Srbije ruskoj državnoj kompaniji "Gaspromnjeft" za 400 miliona evra i dokumente o izgradnji gasovoda Južni tok i skladišta gasa Banatski dvor.
Tadašnji predsednici Srbije i Rusije Boris Tadić i Dmitrij Medvedev potpisali su i zajedničku izjavu, koji će biti politička garancija da će Srbija dobiti gasovod Južni tok i da će biti završeno podzemno skladište gasa Banatski Dvor.
Kako su mediji tada izveštavali, u dobrom delu javnosti, međutim, preovladava skepsa po pitanju budućnosti ovog sporazuma. Ispostavilo se da su strepeli s pravom.
Ministar finansija u Vladi Republiek Srbije Siniša Mali na današnjem skupštinskom zasedanju naveo je taksativno šta je sve prodato Rusima kada su postali većinski vlasnici Naftne industrije Srbije.
Imovina
Zgrada NIS u Beogradu
Zgrada NIS u Novom Sadu
Rafinerija u Pančevu
Rafinerija u Novom Sadu
Rafinerija gasa u Elemiru
497 benzinskih pumpi
1600 internih benzinskih stanica
44 stovarišta za snabdevanje kerozinom
Cisterne za prevoz tečnog goriva ukupnog kapaciteta 18.250 tona
10.000 kvadratnih metara prodajnog prostora za motorno ulje i mast
Nalazišta nafte u Vojvodini
Koncesiju za nalazišta nafte u Angoli
11 hotela, motela i odmarališta
4 objekta u Crnoj Gori
Hotel Splendid
Apartman hotel u Buljaricama
Odmaralište u Bečićima
Objekat u Podbarama
Hotel Osovje na Fruškoj gori
Restoran Boko kod Zrenjanina
Kuća u Tunji
Motel Adeševci na auto-putu
Na Zlatiboru Hotel Vis
Nekadašnji Jugopetrol kompleks Hajat Jelen na Crnom Vrhu
Akcije u drugim kompanijama:
16 odsto Pančevačke Petrohemije
13 odsto karbodioksidne fabrike za proizvodnju industrijskih gasova
43 odsto Politika AD
21 odsto RTV Politika
39 odsto beogradskog hotela Hajat
14 odsto deonica Jugovića
49 odsto SC Pinki
Biznis Kurir