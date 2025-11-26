Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučićobraćajući se na predizbornom skupu za lokalne izbore u Mionici govorio je o situaciji sa NIS i energetskim rezervama zemlje.

Podseća da 48 dana ni kap nafte nije ušla preko naftovoda iz Hrvatske.

- Danas je, dragi prijatelji, 48. dan, gotovo 50 dana kako nama kap nafte nije ušla preko nafotovoda iz Hrvatske. Hrvati su kao naši prijatelji prvog dana sankcija isključili dotok nafte. Postoji li ijedna pumpa u Srbiji koja nije imala gorivo? Neko je domaćinski vodio računa i o hrani i o lekovima i o nafti"...

"Evo još 50 dana ima dajemo. Razmislite koliko bi zemalja u svetu moglo da izdrži 100 dana bez nafte. A pokazali smo i svoj obraz. Nismo paničili niti vikali, nismo se plašili niti tražili krivca u drugima. Rekli smo da ćemo biti fer do kraja".

Vučić je komentarisao i odluku Amerikanaca o NIS.

- Još ne znam kakva će biti odluka. Još jednom pozivam Amerikance da donesu pozitivnu odluku. Ali ćemo pokazati da je moral za nas najvažniji. Srbin pokazuje moral i kada je teško. Ja sam juče molio Amerikance, posle razmišljam šta smo mi to zgrešili pa da molimo. Večeras kažem, zahtevam da nam odobrite tu licencu. Vi presudite kako hoćete, a Srbija i Mionica će nastaviti da žive jer smo bili mudri i pametni - poručio je Vučić.

Detaljno obraćanje predsednika Vučića pročitajte uposebnoj vesti.

Ne propustiteInfoBizAtanacković upozorava: Ako se rafinerija u Pančevu zaustavi, ponovni start je kompleksan - uvoz derivata jedina opcija
nebojša atanacković
InfoBiz"Troše se poslednje rezerve na raspolaganju, dovodi se u pitanje položaj zaposlenih i njihovih porodica!" Rafinerija priprema obustavu rada, dolazi teško vreme
NIS
InfoBizMinistarka Đedović Handanović posle sastanka sa Sijartom: Dali smo dodatna uveravanja SAD da Rusi izlaze iz NIS, danas očekujemo odgovor
Peter Sijarto i Dubravka Đedović Handanović
Politika"MORAMO DA SAOPŠTIMO ISTINU MA KAKVA ONA BILA" Vučić narodu o NIS-u bez uvijanja u oblande: Niti smemo da ulepšavamo, niti da činimo gorim od onog što jeste
Aleksandar Vučić