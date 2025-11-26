Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu za lokalne izbore u Mionici govorio je o situaciji sa NIS i energetskim rezervama zemlje.

Podseća da 48 dana ni kap nafte nije ušla preko naftovoda iz Hrvatske.

- Danas je, dragi prijatelji, 48. dan, gotovo 50 dana kako nama kap nafte nije ušla preko nafotovoda iz Hrvatske. Hrvati su kao naši prijatelji prvog dana sankcija isključili dotok nafte. Postoji li ijedna pumpa u Srbiji koja nije imala gorivo? Neko je domaćinski vodio računa i o hrani i o lekovima i o nafti"...

"Evo još 50 dana ima dajemo. Razmislite koliko bi zemalja u svetu moglo da izdrži 100 dana bez nafte. A pokazali smo i svoj obraz. Nismo paničili niti vikali, nismo se plašili niti tražili krivca u drugima. Rekli smo da ćemo biti fer do kraja".

- Još ne znam kakva će biti odluka. Još jednom pozivam Amerikance da donesu pozitivnu odluku. Ali ćemo pokazati da je moral za nas najvažniji. Srbin pokazuje moral i kada je teško. Ja sam juče molio Amerikance, posle razmišljam šta smo mi to zgrešili pa da molimo. Večeras kažem, zahtevam da nam odobrite tu licencu. Vi presudite kako hoćete, a Srbija i Mionica će nastaviti da žive jer smo bili mudri i pametni - poručio je Vučić.