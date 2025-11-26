Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je rafinerija NIS-a ušla u režim "tople cirkulacije" i da imamo još tri dana do potpune obustave rada, ukoliko amerilčka vlada ne odobri licencu. Dodaje da ako Amerikanci to odbiju bilo bi ugroženo sve, od zdravstva do struje.

Predsednik navodi da postoji velika opasnost od sekundarnih sankcija prema Narodnoj banci i drugim poslovnim bankama u Srbiji. Zaključuje da je država dala ruskoj strani 50 dana da nađe kupca, posle toga nećemo imati izbora, ali nećemo odmah da nacionalizujemo NIS, nego da uvedemo svoju upravu i da ponudimo najvišu moguću cenu, istakao je Vučić.

Ibro Ibrahimović Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Ibro Ibrahimovic, savetnik potpredsednika Vlade, Saša Gajović, novinar i publicista, kao i Stefan Srbljanović, politički analitičar.

Ibrahimović: Teški dani su pred Srbijom

Ibrahimović kaže da je definitivno da su teški dani pred Srbijom:

- Situacija sa NIS-om je više od ekonomije. To je pitanje energetske bezbednosti Srbije. Dok čekamo odluku SAD, moramo biti jasni da stabilnost Srbije ne sme da zavisi od tuđih političkih obračuna, jer ova kriza nije nastala u Beogradu, ali bi se njene posledice najviše ovde osetile. Ovo nije trenutak za performanse, energetska bezbednost je važnije od bilo čije propagande - kaže Ibrahimović.

Ibrahimović dodaje da je najmanje popularno rešenje nacionalizacija, koja ne znači konfiskaciju, ali da bilo ko bude vlasnik NIS-a, interes Srbije mora biti prioritet.

Ibrahimović o opasnosti od sekundarnih sankcija: Svaka grana privrede bi bila pogođena Izvor: Kurir televizija

Predsednik Srbije naveo je da je 60% šanse da Srbija neće dobiti operativnu licencu koja je ključna, a Ibrahimović kaže:

- Teška su vremena. Rafinerija, ukoliko se njen rad zaustavi ili uspori, štete su ogromne. Milion dolara dnevno je šteta da rafinerija ne radi. Sekundarne sankcije su ekonomski i politički pritisak na Rusiju, ali i na treće zemlje, odnosno Kini, Indiji, Turskoj, a tu spada i Srbija. Posledice po bankarski sektor, pa i sve druge grane privrede koje su povezane sa bankarskim sektorom, jer će plaćanje biti onemogućeno, su velika - kaže Ibrahimović.

On dodaje da ne postoji grana privrede koja ne bi bila pogođena sekundarnim sankcijama, pa je za primer naveo i poljoprivredu.

Saša Gajović Foto: Kurir Televizija

Gajović: Ambijent je kao pred bombardovanje

Gajović kaže da mu se čini da je ova vest mnogo gora nego što se očekivalo:

- Mogućnost da u Srbiji sve stane, to je ravno ambijentu koji je vladao pred bombardovanje NATO alijanse. Vest je vrlo zabrinjavajuća. Ipak, ne treba paničiti - kaže Gajović.

Gajović kaže da je u januaru, kada je Tramp ušao u svoj drugi mandat i najavljena je mogućnost sankcija NIS-u, što je posledica neuvođenja sankcija Rusiji od strane Srbije, kako Gajović kaže, tu nema milosti.

- Ovakav scenario se mogao očekivati. Zato je čuđenje što nismo išli u susret tom događaju. Ovdašnja vlast nije sedela skrštenih ruku, bili su svesni mogućnosti. Bili su u pregovorima sa većinskim vlasnikom NIS-a, odnosno Rusijom. Ove sankcije su domino efekat. Ovo se odražava na sve. Moramo da se uhvatimo u koštac sa ovim, a jedan od izlazaka iz svega ovoga je da budemo složniji nego do sada. Opozicija ne treba da likuje nad ovim - kaže on.

Stefan Srbljanović Foto: Kurir Televizija

Srbljanović: Prestanak rada rafinerije ne znači da neće biti goriva

Srbljanović ističe da je rafinerija u režimu tihog rada, pa je i osudio navode pojedinih da je rafinerija već prestala sa radom:

- Ovo je pokazitelj koliko je država ozbiljna organizacija i koliko je teško biti na čelu države. Mi se sa ovim problemima nismo susreli desetinama godina i odluke će biti jako teške. Građani moraju da znaju da prestanak rada rafinerije, ukoliko do njih dođe, ne znači prestanak rada pumpi, jer mi imamo derivate za još par meseci. Ipak, NIS je za nas životno pitanje - kaže Srbljanović.

Srbljanović dodaje i da je predsednik predložio da se rok ruskim partnerima produži za još 50 dana i nađu novog vlasnika, ili Srbiji prodaju svoj udeo u kome su vlasnici.

- Moramo kao država da zaštitimo građane, privredu i ekonomiju - kaže on.

