Grad Krajova, šesti najveći u Rumuniji, ove godine je svečano otvorio božićni sajam koji se prostire na više od 280.000 kvadratnih metara. Prema podacima portala European Best Destinations, ovaj market uvršten je među najznačajnije praznične događaje u Evropi.

Grad do skoro bio turistički nepoznat

Manifestacija traje od 14. novembra 2025. do 4. januara 2026. godine i obuhvata četiri glavna gradska trga, kao i niz centralnih ulica u užem jezgru grada.

Krajova, koja je do nedavno bila tek usputna stanica na turističkim rutama, ove godine je zahvaljujući ogromnom adventskom prostoru postala jedna od najzapaženijih evropskih destinacija. Sa površinom od preko 28 hektara, ona daleko premašuje uobičajene evropske božićne sajmove.

Za poređenje, zagrebački advent, koji se prostire preko Zrinjevca, Tomislavca, Opatovine, Štrosmajerovog šetališta i okolnih lokacija, obuhvata oko 40.000 do 60.000 m² aktivne površine. Krajova je, dakle, četiri do pet puta veća.

Božićni program raspoređen je na glavnim lokacijama u centru grada:

Trg Mihaja Viteazula - Centralni trg i glavno mesto dešavanja, sa najvećim svetlosnim instalacijama i glavnom binom za programe.

Trg Vilijama Šekspira - Prostor uređen u bajkovitu zonu inspirisanu motivima „Lepotica i zver“ – vizuelno najimpresivniji deo festivala i omiljeno mesto za fotografisanje.

Old Town - Trg Frații Buzești - Starogradsko područje pretvoreno u zonu posvećenu tradicionalnom rumunskom Božiću, sa bogatom ponudom lokalne hrane i rukotvorina, navodi European Best Destinations.

Park Romanesku i okolne ulice - Ogroman park ukrašen je futurističkim elementima u sklopu teme „Svemirski Božić“, dok su sve tačke povezane svetlosnim tunelima i dekorisanim koridorima dugim oko 2,5 kilometra, stvarajući jedinstvenu i prostorno povezanu celinu.

Krajova kao najveći božićni događaj Evrope

Tvrdnja se pre svega odnosi na ukupnu površinu ukrašenu prazničnim dekoracijama.

U prilog tome idu sledeći podaci:

- 280.000 m² adventskog prostora, što su potvrdile rumunske turističke organizacije i međunarodni portali,

- više od milion LED lampica postavljenih širom grada,

- preko dva miliona posetilaca u prethodnoj sezoni, prema navodima lokalnih vlasti,

- četiri velika trga, jedan park i staro gradsko jezgro objedinjeni u jednu ogromnu tematsku celinu.

Iako nema zvanične evropske institucije koja rangira najveće advente, portali poput European Best Destinations, Romania Insider i Bucharest Daily News redovno svrstavaju Krajovu među najopsežnije božićne događaje u Evropi kada je reč o ukupnoj površini.