Aleksandar Jeremić, po struci diplomirani menadžer, a sada vlasnik firmi Moj Domar i Omega Facility, otkriva sve o biznisu profesionalnog upravljanja zgradama – posla za koji ističe da je jedan od najznačajnijih za naše građane, jer direktno utiče na njihov svakodnevni život, sigurnost i uslove stanovanja.

Na početku razgovora Aleksandar ističe da ima dugogodišnje iskustvo u vođenju stambenih i poslovnih objekata te dodaje da se specijalizovao za tehničko održavanje, komunikaciju sa stanarima i savremene sisteme upravljanja zgradama.

Kako je sve počelo?

- Ideja je nastala spontano, sve je krenulo iz našeg primarnog posla - završnih građevinskih radova. Stanari su prepoznali naš profesionalizam, tačnost i odgovornost. Tada se rodila ideja o profesionalnom upravljanju - započinje priču za Kurir Biznis Aleksandar.

Preuzimamo kompletnu brigu o zgradi!

Kroz svoje dve firme nude kompletan paket usluga

- Nudimo sve usluge, od redovnog i interventnog održavanja, upravljanjem finansijama, organizovanjem skupština, nabavkom majstora, čišćenjem, do preuzimanja brige o zakonskoj dokumentaciji, sređivanjem spoljnih površina i postavljajem video-nadzora. Naši klijenti imaju dvadesetčetvoročasovnu podršku. Uvek smo tu sa efikasnim i pametnim rešenjima - objašnjava Aleksandar.

Kako ističe, suština posla je da stanari ne moraju da se bave administracijom, majstorima, troškovima i problemima.

Danas, kako kaže, njegove firme upravljaju velikim brojem objekata na najvišem nivou.

- Trenutno upravljamo u više od 100 zgrada u Beogradu, ali broj objekata stalno raste i sve dolazi na preporuku postojećih klijenata. To je najbolji dokaz da radimo kako treba - kaže naš sagovornik.

JKP "Gradsko stambeno" ima važnu ulogu

Aleksandar ističe da JKP Gradsko stambeno ima svoju važnu ulogu, naročito u starijim zgradama sa dotrajalim liftovima.

- Popravke liftova su izuzetno skupe, a Gradsko stambeno jedino nudi mogućnost otplate na jednake mesečne rate. Isto važi za višemilionske popravke krovova - njihove kreditne opcije spašavaju zgrade - kaže naš sagovornik.

Dodaje i da novu uslugu Gradskog stambenog, radove u stanovima po unapred utvrđenim cenama, smatra izuzetno korisnom:

- To će zaštititi posebno starije stanare od majstora koji pokušavaju da se okoriste - naglašava Aleksandar.

Po čemu se firma razlikuje od drugih Aleksandar naglašava šest ključnih stavki: • dostupnost 24/7

• transparentne finansije

• sopstveni tim majstora

• visok nivo digitalizacije

• individualni pristup svakoj zgradi

• „Mi ne prenosimo informacije sa jednih na druge, mi stvarno rešavamo probleme naših građana.”

Da li stanari imaju pravo da zovu noću?

- Za hitne slučajeve smo dostupni i tokom noći. Poplave, požari, nestanak struje. Stanari moraju da imaju sigurnost da će se neko uvek javiti.

"Imamo i zanimljivih situacija"

- Najinteresantnije je našoj koleginici Anji iz call centra, ona bi mogla da napiše bestseller. Zovu usamljenici „samo malo da popričaju, traže zdravstvene savete, ogovaraju komšinice, a nude joj i bračne ponude - priseća se naš sagovornik.

Ipak kao pobednika izdvaja jednu gospođu:

- Zvala je svakog dana da pita u koliko sati počinje rijaliti. Svako jutro smo proveravali satnicu, pa čim vidimo njen poziv mi budemo spremni! - kroz smeh priča Aleksandar.

Kako do njih?

On navodi da najviše rade na preporuke:

- To nam je najveći kompliment.

Prisustvo ostvaruju kroz oglasne table, saradnju sa skupštinama stanara i lokalnim zajednicama, a kontakt je moguć telefonom, mejlom i putem društvenih mreža.

- Uvek odgovaramo brzo i precizno - zaključuje priču za Kurir Biznis Aleksandar.

Kako postati profesionalni upravnik?

Da bi neko uopšte mogao da se zove profesionalni upravnik, mora da ispuni nekoliko strogo propisanih uslova, navodi Draško Ražnatović, predsednik Udruženja profesonalnih upravnika Srbije.

- Pre svega, potrebno je najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, kao i ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti od najmanje 10.000 evra, ističe naš sagovornik.

- Takođe, kandidat je u obavezi da dostavi i dokaz da nije krivično osuđivan, kao i da položi ispit za profesionalnog upravnika, koji se polaže isključivo u Privrednoj komori Srbije, instituciji koja izdaje i zvanične licence, dodaje Ražnatović.

- Kada profesionalni upravnik dobije licencu, mora da se zaposli kod organizatora profesionalnog upravljanja (organizator se postaje tek uz jednog zaposlenog profesionalnog upravnika na puno radno vreme) ili da otvori sopstvenu ili preduzetničku firmu, pri čemu se svi ugovori zavode u PKS-u - zaključuje Draško Ražnatović.