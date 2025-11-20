Slušaj vest

Prema podacima državne statistike, sezonski prilagođen BDP porastao je 2,3%, što je najbrži kvartalni rast od kraja 2021. godine. Bez farmaceutskog sektora, rast bi iznosio svega 0,7%.

Glavni ekonomista Danske banke potvrdio je da je rast "gotovo u potpunosti rezultat Novog Nordiska“ i da će i 2025. godina verovatno biti pod snažnim uticajem te kompanije.

Izvoz Danske porastao je 4,1%, a posebno se ističe skok izvoza prerađene robe, hemikalija i farmaceutskih proizvoda.

Ogroman uticaj na privredu

Korporacija, čija je vrednost 1,4 biliona danskih kruna, i dalje je ključni pokretač danskog BDP-a, uprkos jačoj konkurenciji američkog Eli Lilly-ja i padu cene svojih popularnih lekova (Ozempic i Wegovy).

Iako su prihodi i dalje veliki, Novo Nordisk je ove godine više puta smanjivao prognoze zbog pritisaka na američkom tržištu i najavio otpuštanje preko 10% zaposlenih. Ipak, prodaja im i dalje obezbeđuje snažan pozitivan doprinos ukupnom rastu zemlje.

Ekonomisti ističu da kratkoročne turbulencije u poslovanju kompanije ne menjaju činjenicu da „Novo i dalje ima ogroman i pozitivan uticaj na dansku ekonomiju“.

Biznis Kurir/CNBC

Ne propustitePrevencija kao gara…Trudnoća i lekovi: Paracetamol i dalje prihvatljiv, ali pod određenim uslovima
Paracetamol u trudnoći
ZdravljeČetrnaest efikasnih saveta za kontrolu migrene: Evo šta da izbegavate, a šta pomaže u smanjivanju bola
glavobolja-shutterstock-2421952767.jpg
VestiLek za krvni pritisak usporava rast tumorskih ćelija: Novi mogući pristup u lečenju agresivnog raka
starija žena sama meri krvni pritisak u kuhinji
VestiRedovni pregledi ključni su za prevenciju raka prostate: Savremena terapija produžava život i čuva njegov kvalitet
Lekar pokazuje model prostate