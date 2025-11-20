Slušaj vest

Kompanija CHANGAN Automobile, jedan od vodećih globalnih proizvođača automobila, zvanično je najavio početak prodaje na tržištu Srbije i Zapadnog Balkana. Kroz partnerstvo sa ovlašćenim uvoznikom, kompanijom Crossroad Asia, članicom OMR Grupe, predstavljeni su novi električni SUV modeli – DEEPAL S07 i DEEPAL S05. Ovim korakom, Srbija i region ulaze na mapu strateške ekspanzije jednog od najznačajnijih kineskih automobilskih brendova.

- Potpisivanjem ugovora direktno sa kompanijom Changan, OMR Grupa je postala jedan od regionalnih lidera u automobilskoj industriji. Želim da se zahvalim gospodinu Leevon Tianu i celom timu kompanije Changan, koji je radio sa našim timom, dajući jednu ozbiljnu profesionalnu podršku kako bi se ova saradnja realizovala - izjavio je Ostoja Mijailović, predsednik OMR Grupe.

Kupcima je već omogućeno zakazivanje test vožnji modela S05 i S07 u salonu Ada Motors u Radničkoj 22 u Beogradu. Dodatno, od 21. novembra biće otvoren i novi Changan salon BM Motors Savograd u Sava Business Center-u, na adresi Milentija Popovića 5B na Novom Beogradu, čime se kupcima pruža još bolja dostupnost i iskustvo upoznavanja sa Changan vozilima.

Kupci u regionu sve više prepoznaju vrednost kineskih automobilskih brendova zbog odličnog odnosa cene, kvaliteta i tehnologije, istakao je Dejan Stupar, Izvršni direktor Automotive divizije OMR Grupe.

Changan Automobile
Foto: Foto:M2C/OMRGroup)

- Uverili smo se da Changan nudi moderan dizajn, proizvod njihovog dizajnerskog centra iz Torina, tehnologiju koja konkuriše premium brendovima i bezrezervnu sigurnost koju garantuje sedmogodišnja garancija. Našu tržišnu strategiju gradimo u dva paralelna pravca. Sa jedne strane fokus stavljamo na električna i elektrifikovana vozila, predstavljajući Deepal porodicu, konkretno modele S05 i S07. Ovi modeli će biti dostupni i u potpuno električnoj (BEV) i u plug-in hibridnoj (PHEV) varijanti, što će omogućiti kupcima da izaberu tehnologiju koja najbolje odgovara njihovim navikama i infrastrukturi. Sa druge strane, u ponudi ćemo imati i benzinske modele CHANGAN CS55 a uskoro i CS35 i UNI-T, što će upotpuniti našu ponudu za nešto tradicionalnije kupce - izjavio je Dejan Stupar.

Leevon Tian, zamenik generalnog direktora CHANGAN Europe Business Unit-a, izjavio je: „Veoma nam je drago što donosimo naše DEEPAL modele i benzinsku gamu CHANGAN vozila potrošačima na Balkanu, odgovarajući na njihovu potražnju za kvalitetom, tehnologijom i vrednošću. Partnerstvo sa snažnim lokalnim akterom kao što je OMR Grupa čini ovo lansiranje još značajnijim i radujemo se izgradnji trajnih veza sa lokalnim kupcima širom regiona.

Nova era mobilnosti

CHANGAN sprovodi svoju strategiju „U Evropi za Evropu“, sa snažnim fokusom na lokalni razvoj i poslovanje usmereno na kupce širom kontinenta. Sa više od 20 godina kontinuiranog prisustva u Evropi, kompanija upravlja Dizajn centrom u Torinu (Italija) i Istraživačko-razvojnim centrom u Birmingemu (Ujedinjeno Kraljevstvo), posvećenim dizajnu, razvoju, adaptaciji i obukama prilagođenim evropskom tržištu.

Leevon Tian zamenik generalnog direktora CHANGAN Europe Business Unit
Foto: Foto:M2C/OMRGroup)

CHANGAN DEEPAL S07 je premium električni SUV D-klase sa dometom od 475 km (WLTP), zahvaljujući bateriji kapaciteta 79,97 kWh. Model ima pogon na zadnje točkove, snagu od 218 KS (160 kW) i ubrzanje od 0 do 100 km/h za 7,9 sekundi.

CHANGAN DEEPAL S05 predstavlja dinamični i pristupačniji e-SUV, sa dometom od 485 km (WLTP) u RWD verziji i LFP baterijom od 69 kWh. Dostupan je sa pogonom na zadnje točkove (RWD) ili na sva četiri točka (AWD), a vrh ponude čini AWD verzija sa 435 KS i ubrzanjem od 0 do 100 km/h za samo 5,5 sekundi.

Kako bi vozačima obezbedio mirnu svakodnevnu vožnju, CHANGAN nudi izuzetno konkurentne garancijske uslove: garanciju na visokonaponsku bateriju 8 godina ili 200.000 km i garanciju na vozilo 7 godina ili 160.000 km.

Prve isporuke u decembru

Oba CHANGAN modela odmah su dostupna, a prve isporuke kupcima počinju u decembru. Omogućeno je zakazivanje test vožnji modela S05 i S07 u salonu Ada Motors. Dodatno, od 21. novembra biće otvoren i novi Changan salon BM Motors Savograd u Sava Business Center-u, čime se kupcima pruža još bolja dostupnost i iskustvo upoznavanja sa Changan vozilima. Mreža dilerstava u narednom periodu obuhvatiće i sve veće gradove Zapadnog Balkana – Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Sarajevo, Banjaluku, Podgoricu, Skoplje i Tiranu.

OMR Ostoja Mijailović
Foto: Foto:M2C/OMRGroup)

O kompaniji CHANGAN

Changan, jedna od najvećih kineskih automobilskih grupacija, ima 41 godinu iskustva u proizvodnji automobila sa sedištem u Čongćingu. Kompanija upravlja sa 21 proizvodnom bazom i 39 postrojenja širom sveta, izvozeći vozila u 103 zemlje i teritorije u okviru šest velikih regionalnih tržišta. Changan direktno zapošljava više od 110.000 ljudi, a kroz svoj lanac vrednosti podržava više od milion radnih mesta. Kao vodeći kineski proizvođač automobila, Changan u svom portfoliju ima sopstvene brendove, poput Changan, Deepal i Avatr, kao i zajednička preduzeća Changan Ford i Changan Mazda. Od 2001. godine Changan jača svoje prisustvo u Evropi kroz dizajn centar u Torinu i istraživačko-razvojni centar u Birmingemu. Zaključno sa julom 2025. godine, ukupna prodaja Changanovih kineskih brendova premašila je 29 miliona jedinica.

O OMR Group

OMR Group je poslovni ekosistem koji posluje na tržištima Srbije i regiona, integrišući kompanije iz sektora automobilske industrije, finansija, osiguranja, izgradnje i upravljanja nekretninama, sa ukupno 1.100 zaposlenih. U okviru Automotive divizije, OMR Group obuhvata kompanije koje zastupaju portfolije brendova kao što su Fiat, Fiat Professional, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Changan, Jaguar/Land Rover, Hyundai, Isuzu, Subaru i Kawasaki, kao i jedan od najprestižnijih svetskih brendova u proizvodnji jahti Azimut.

Biznis Kurir

