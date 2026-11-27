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Istraživači su koristili zvanične podatke britanske Agencije za standarde vozača i vozila (DVSA), koja nadgleda tehničke preglede vozila, poznate kao MOT, što je tamošnji ekvivalent našem tehničkom pregledu. Posebno je značajno to što su električne automobile upoređivali sa benzincima i dizelašima iste starosti i sa istom kilometražom, prenosi portal Automobiliona.hr.

Pri manjoj kilometraži razlike gotovo da nema. Analizirani su automobili stari od tri do osam godina. Među vozilima koja su prešla približno od 32.000 do 64.000 kilometara, tehnički pregled nije prošlo 12 odsto električnih i 11,7 odsto benzinskih automobila.

Situacija se menja kada kilometraža dostigne oko 97.000 kilometara. Udeo električnih automobila koji ne prolaze pregled tada se zadržava na oko 16 odsto, dok kod benzinaca i dizelaša nastavlja da raste.

Što više kilometara, veća razlika

Kod automobila sa pređenih od 145.000 do 193.000 kilometara, tehnički pregled nije prošlo 16,5 odsto električnih, 22,1 odsto benzinskih i 21,2 odsto dizelskih automobila.

U praksi to znači da je električni automobil sa takvom kilometražom oko 25 odsto manje sklon padu na tehničkom pregledu od benzinca iste starosti. Iznad 193.000 kilometara razlika je još izraženija. Električni automobili i dalje ne prolaze pregled u oko 16 odsto slučajeva, dok je kod benzinaca taj udeo 23,5 odsto.

Električni automobil na punjaču tokom testa izdržljivosti baterije Foto: maho / Alamy / Profimedia

Ben Nelms, izvršni direktor organizacije New AutoMotive, istakao je da je najvažnije to što je istraživanje uspelo da razdvoji uticaj starosti vozila od uticaja pređene kilometraže.

Naime, britanski vozni park električnih automobila znatno je mlađi od benzinskog i dizelskog, pa bi obična uporedna analiza bila nepravedna. Prema njegovim rečima, velika kilometraža nije pokazatelj lošeg stanja automobila na način na koji su kupci tradicionalno pretpostavljali.

Šta je sa pojedinim delovima automobila?

Česta je bojazan da veća masa električnih automobila ubrzava habanje sistema oslanjanja. Istraživanje to nije potvrdilo. Kod automobila sa pređenih od 97.000 do 145.000 kilometara, električna vozila imala su 4,7 nedostataka na sistemu oslanjanja na 100 pregleda, dok je kod benzinaca zabeleženo 6,1.

Sa pneumaticima je drugačija situacija. Električni automobili imali su oko 1,8 puta više nedostataka na gumama nego benzinci, što je podatak koji vlasnici ne bi smeli da zanemare.

Zanimljivi su i rezultati kada je reč o kočnicama. Električni automobili sa velikom kilometražom imali su znatno manje nedostataka na kočionom sistemu. Razlog je regenerativno kočenje, zahvaljujući kojem se klasične frikcione kočnice ređe koriste.

Međutim, kod starijih električnih automobila sa malom kilometražom zabeleženo je više problema sa korozijom. Drugim rečima, kočnice koje se retko koriste mogu da zarđaju.

Stariji električni automobili i dalje su u saobraćaju

Istraživači su analizirali i koliko se starijih automobila ponovo pojavljuje na tehničkom pregledu. Od električnih automobila starih 15 godina, njih 94,6 odsto ponovo je bilo na pregledu u roku od 30 meseci.

Kod benzinaca je taj udeo iznosio 88,1 odsto. Autori, ipak, upozoravaju da izostanak sa tehničkog pregleda može da znači i izvoz vozila, privremenu odjavu ili povlačenje iz saobraćaja, tako da ovaj podatak nije dokaz da električni automobili duže traju.

Analiza je takođe pokazala da električni automobili u svim starosnim grupama, od četiri do 16 godina, imaju veću medijalnu godišnju kilometražu od benzinaca. Drugim rečima, bolji rezultati nisu posledica toga što električna vozila uglavnom stoje u garaži.

Električni automobil na punjaču tokom testa izdržljivosti baterije Foto: Anatolii Rabizo / Alamy / Profimedia

Tobi Poston, izvršni direktor Britanskog udruženja za iznajmljivanje i lizing vozila (BVRLA), smatra da kilometraža sama po sebi ne bi trebalo da odbije kupce. Prema njegovim rečima, dobro održavan električni automobil sa većom kilometražom može biti izuzetno izdržljivo polovno vozilo.

Velika nepoznanica je stanje baterije

Postoji jedna važna ograda. Tehnički pregled ne meri kapacitet baterije, stepen njene degradacije niti brzinu punjenja. Zato istraživanje ne može da pruži odgovor na pitanje koliko su baterije električnih automobila pouzdane. Ono pokazuje samo da ostatak vozila, od sistema oslanjanja do kočnica, može biti u dobrom stanju i posle velikog broja pređenih kilometara.

Treba imati u vidu i ko je naručio istraživanje. BVRLA okuplja kompanije koje se bave iznajmljivanjem i lizingom vozila, a one imaju neposredan interes da se tržište polovnih električnih automobila razvija.

Ipak, podaci potiču iz zvanične državne baze, a uzorak od 47,4 miliona tehničkih pregleda teško je zanemariti.