Slušaj vest

Sve više ljudi se prilikom renoviranja odlučuje za savremenija rešenja koja obećavaju ravnomerno zagrevanje prostorija i veću udobnost. Ipak, ono što na prvi pogled deluje kao idealna investicija može da se pretvori u skupu glavobolju ako se radovi ne izvedu kako treba. Pojedine greške teško se primećuju dok sistem ne počne da radi, a njihovo otklanjanje može da zahteva ozbiljne zahvate u stanu, pa čak i skidanje dela podne obloge.

Naime, kod nas poslednjih godina vlada sve veće interesovanje za podnim grejanjem, posebno prilikom renoviranja stana ili uređenja novog doma. Međutim, iza udobnosti koju pruža krije se i nekoliko važnih stvari o kojima bi trebalo razmišljati pre nego što majstori počnu da postavljaju cevi ili grejne kablove.

Neki vlasnici tek kada počne grejna sezona shvate da im se sobe ne zagrevaju ravnomerno, da pod sporo dostiže željenu temperaturu ili da potrošnja energije nije onakva kakvu su očekivali. Problem ne mora da bude u samom sistemu, već u načinu na koji je projektovan, ugrađen ili korišćen. Stručna uputstva proizvođača upozoravaju na greške koje mogu da umanje učinak grejanja, oštete podnu oblogu, a u pojedinim slučajevima dovedu i do skupih popravki.

podno grejanje Foto: Shutterostock

Nije isto električno i vodeno podno grejanje

Pre svega, važno je znati da postoje dve osnovne vrste podnog grejanja. Kod vodenog sistema kroz cevi ispod poda prolazi zagrejana voda, dok se kod električnog koriste grejni kablovi ili mrežice. Izbor zavisi od veličine prostora, postojećeg načina grejanja, mogućnosti ugradnje i planiranog budžeta. Vodeni sistemi često se razmatraju za veće površine i novogradnju, dok se električni mogu koristiti i prilikom renoviranja pojedinih prostorija.

Loš raspored cevi može da pokvari celu investiciju

Jedna od najskupljih grešaka jeste ugradnja sistema bez dobrog proračuna. Ako razmak između cevi nije odgovarajući ili sistem nije pravilno dimenzionisan prema gubicima toplote u prostoriji, pod može da se zagreva neujednačeno, a pojedini delovi stana da ostanu hladniji.

Stručnjaci posebno upozoravaju da loš projekat i neodgovarajući razmak cevi mogu da dovedu do nedovoljnog zagrevanja prostora.

Problem mogu da naprave i predugačke grejne petlje kod vodenog sistema. Ako voda ne cirkuliše kako treba, pojedini delovi poda neće dobijati dovoljno toplote. Zbog toga raspored cevi, njihova dužina i način povezivanja moraju da budu pažljivo isplanirani, a ne prepušteni proceni majstora na licu mesta.

Foto: Printscreen/Youtube/Home Repair Tutor

Štednja na izolaciji može skupo da se vrati

Toplotna izolacija ispod sistema ima važnu ulogu jer pomaže da se toplota usmerava prema prostoriji, umesto da se nepotrebno gubi u nižim slojevima konstrukcije. Ako se ovaj deo posla zanemari ili uradi neadekvatno, sistem može da troši više energije, a da prostor ne zagreva onako kako vlasnik očekuje. Zato nije dobro birati najjeftinije rešenje samo da bi početni troškovi bili manji.

Pogrešan parket ili laminat mogu da uspore zagrevanje

Imajte u vidu i da nije svaka podna obloga pogodna za podno grejanje. Debeo parket, neodgovarajući laminat ili podloga koja previše zadržava toplotumogu da uspore njeno prenošenje u prostoriju. To znači da sistem mora duže da radi kako bi se postigla željena temperatura. Pre kupovine zato treba proveriti deklaraciju i uputstvo proizvođača poda, a ne birati materijal isključivo prema izgledu i ceni.

Još jedna česta greška jeste postavljanje završne obloge pre nego što se estrih, odnosno podloga preko grejnog sistema, dovoljno osuši. Ako se parket ili laminat postave na vlažnu podlogu, mogu da se podignu, ispucaju ili deformišu. Zbog toga se pre završnih radova proverava vlažnost, a sistem se prvi put pokreće prema uputstvu proizvođača i izvođača.

Foto: Mihail2121/Shutterstock

Termostat nije samo ukras na zidu

Kod električnog podnog grejanja posebno je važno pravilno postaviti termostat i podni senzor. Oni regulišu rad sistema i pomažu da se temperatura poda drži u predviđenim granicama, dok nepravilno postavljanje ili izostavljanje odgovarajuće regulacije može da dovede do problema u radu.

Ne prekrivajte pod debelim tepisima i nameštajem

Vlasnici često ne razmišljaju o tome da i raspored nameštaja može da utiče na rad podnog grejanja. Kod električnih sistema grejni elementi ne bi trebalo da budu postavljeni ispod nameštaja koji direktno naleže na pod, bez prostora za cirkulaciju vazduha.

Stručnjaci upozoravaju i da dugotrajno prekrivanje zagrejanih površina debelim tepisima, ćebadima i sličnim materijalima može da ometa odvođenje toplote i izazove pregrevanje.

Foto: Norbert Dr. Lange / Panthermedia / Profimedia

Podno grejanje ne znači automatski manji račun

Mnogi se odlučuju za ovaj sistem očekujući da će im računi za grejanje biti znatno niži. Ipak, nema univerzalnog pravila da je podno grejanje uvek jeftinije od radijatora. Troškovi zavise od toga da li je sistem električni ili vodeni, koji energent koristi, kakva je izolacija stana, koliki su toplotni gubici i kako se grejanje podešava. Zbog toga je pre ugradnje važno tražiti proračun za konkretan prostor, a ne oslanjati se na iskustvo nekoga ko ima drugačiji stan i drugačiji sistem.

Pre nego što se odluče za ovu investiciju, vlasnici bi trebalo da uporede početnu cenu ugradnje sa očekivanim troškovima korišćenja i da provere da li je sistem odgovarajući za njihov stan. Važno je da izvođač objasni kako će grejanje biti regulisano, koje podne obloge mogu da se koriste i kako se sistem pravilno pušta u rad. Takođe, dobro je fotografisati raspored cevi ili kablova pre nego što budu prekriveni, jer ti snimci kasnije mogu da budu od velike pomoći ako bude potrebno bušenje ili popravka.

Kod vodenog sistema važna je i pravilna regulacija protoka kroz cevi. Ako sve grejne petlje nisu dobro podešene, neke prostorije mogu biti toplije, a druge hladnije, iako je grejanje uključeno. Zbog toga sistem treba podesiti tako da svaka prostorija dobija odgovarajuću količinu toplote.

Kod električnog podnog grejanja postoji još jedno važno pravilo:grejni kablovi ne smeju da se skraćuju, presecaju ili preklapaju. Takođe, vlasnici bi trebalo da sačuvaju fotografije rasporeda kablova pre postavljanja završnog poda jer to može da bude veoma korisno kasnije, na primer kada požele da buše pod zbog postavljanja nekog elementa, kako ne bi slučajno oštetili grejni sistem.