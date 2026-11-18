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Rast troškova života, sve skuplje stanovanje i svakodnevni izdaci naveli su mnoge građane da preispitaju svoje finansijske navike. Iako imaju redovan posao i svakog meseca primaju platu, sve veći broj ljudi shvata da im jedan izvor prihoda više nije dovoljan za ostvarivanje većih životnih ciljeva, zbog čega mnogi traže načine da ostvare dodatnu zaradu. Dok jedni pokušavaju da uštede novac za kupovinu stana ili otplatu kredita, drugi žele da obezbede finansijsku sigurnost i imaju određenu sumu novca sa strane za nepredviđene troškove.

Upravo o toj temi povela se rasprava na popularnoj društvenoj mreži Reddit. Korisnici su počeli da razmenjuju iskustva i ideje o dodatnim poslovima kojima se bave uz redovno zaposlenje, ali i o tome koliko im takav angažman zaista donosi. Pokazalo se da mogućnosti ima mnogo, ali da dodatna zarada najčešće podrazumeva i značajno ulaganje vremena, truda, a ponekad i novca.

- Ljudi, zanima me na koje sve načine ljudi danas kod nas dopunjuju mesečni budžet uz redovan posao. Imate li neki svoj mali biznis, obavljate li fizičke poslove vikendom, bavite li se preprodajom, nečim preko interneta ili slično? Šta se, prema vašem iskustvu, pokazalo kao najbolji odnos uloženog vremena i zarade?, upitao je jedan Hrvat.

Hrvati se bave različitim dodatnim poslovima

Hrvati su u svojim odgovorima pokazali da se dodatna zarada može ostvariti na različite načine, a neki korisnici tvrde da im sporedni poslovi donose čak i više od prosečne mesečne plate. Jedan od njih otkrio je da se već četiri godine bavi internet preprodajom.

- Preko interneta. Preprodaja. U proseku 1.500 evra mesečno. Već četiri godine. Besplatno delim savete prijateljima, ali mi niko ne veruje, štaviše, ismevaju me, napisao je.

Drugi korisnik otkrio je da dodatni novac zarađuje uvozom polovnih automobila iz inostranstva, konkretno iz Švajcarske, Nemačke i Belgije, dok je treći naveo da slobodno vreme provodi svirajući na različitim događajima. Kako je objasnio, nastupa u restoranima, na rođendanima i krštenjima, ali i na svečanim svadbama, kao i u crkvi.

Neki su se odlučili za fizičke poslove, i to nakon već odrađenog radnog vremena. Jedan korisnik tako uz redovan posao radi na građevini, a planira da nauči da upravlja bagerom, kupi sopstvenu mašinu i stečeno znanje pretvori u dodatni izvor prihoda. „Početak je težak, ponekad se radi i po 18 sati dnevno. Isplatiće se!, poručio je.

Foto: 5nikolas5/Shutterstock

Neki dodatno zarade i do 1.200 evra mesečno

Zanimljivu poslovnu priču podelio je i korisnik koji je počeo da se bavi prodajom osiguranja. U početku mu je to bio dodatni posao, ali je vremenom otvorio sopstvenu firmu i povezao se sa agencijom čijim je cenama zadovoljan.

- Da se razumemo, i dalje radim svoj posao, ali ovo je odlična prilika da se dodatno zaradi od 400 do 500 evra, otkrio je. Dodao je da posao može da obavlja putem mobilnog telefona, kao i da traži saradnike kojima nudi pet odsto neto provizije.

Neki su dodatnu zaradu pronašli i u sopstvenim hobijima. Jedan od učesnika rasprave bavi se stolarstvom, iako njegov redovan posao nije povezan sa tom delatnošću. Iz ljubavi prema radu rukama počeo je da izrađuje stolove, a inspiraciju je pronalazio na Jutjubu.

- U početku sam ih prodavao po ceni materijala koji sam potrošio, a svoj rad nisam naplaćivao. Međutim, ljudi su ih primetili i sada imam više porudžbina nego što mogu da postignem. S vremena na vreme kapne i po nekoliko hiljada, napisao je.

Jedan od korisnika otkrio je i da dodatni novac zarađuje pisanjem seminarskih radova za studente, od čega, prema sopstvenim rečima, mesečno prihoduje oko 1.200 evra.

Na kraju, najvažnije je pronaći ravnotežu između dodatne zarade i kvaliteta života. Veća primanja svakako mogu da olakšaju svakodnevicu, ali ako se do njih dolazi nauštrb zdravlja, odmora i privatnog života, postavlja se pitanje koliko je takva finansijska dobit zaista vredna.