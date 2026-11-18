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Er Srbija obaveštava putnike da se, usled izraženih nepovoljnih vremenskih uslova u Beogradu tokom popodnevnih i večernjih časova mogu očekivati kašnjenja i poremećaji u redovnom odvijanju saobraćaja, navodi se u saopštenju Er Srbije u kome se dodaje:

Vremenske neprilike utiču i na određene aktivnosti zemaljskog opsluživanja, uključujući procese ukrcavanja i iskrcavanja putnika, kao i isporučivanje prtljaga, zbog čega su moguća dodatna operativna odstupanja.

Er Srbija žali zbog eventualnih neprijatnosti koje ovakve okolnosti mogu izazvati. Nadležne službe srpske nacionalne avio-kompanije preduzimaju sve raspoložive mere kako bi se, uz očuvanje najviših bezbednosnih standarda, uticaj na putnike sveo na najmanju moguću meru i saobraćaj odvijao što je moguće redovnije.

Za više informacija, putnici se mogu obratiti Kontakt centru Er Srbije na broj 0800 111 528 iz Srbije, odnosno na +381 11 311 21 23 iz inostranstva, posetiti airserbia.com ili naloge Er Srbije na društvenim mrežama.