Očekuju se kašnjenja! Oglasila se Er Srbija: Nepovoljne vremenske prilike utiču na avio-saobraćaj
Er Srbija obaveštava putnike da se, usled izraženih nepovoljnih vremenskih uslova u Beogradu tokom popodnevnih i večernjih časova mogu očekivati kašnjenja i poremećaji u redovnom odvijanju saobraćaja, navodi se u saopštenju Er Srbije u kome se dodaje:
Vremenske neprilike utiču i na određene aktivnosti zemaljskog opsluživanja, uključujući procese ukrcavanja i iskrcavanja putnika, kao i isporučivanje prtljaga, zbog čega su moguća dodatna operativna odstupanja.
Er Srbija žali zbog eventualnih neprijatnosti koje ovakve okolnosti mogu izazvati. Nadležne službe srpske nacionalne avio-kompanije preduzimaju sve raspoložive mere kako bi se, uz očuvanje najviših bezbednosnih standarda, uticaj na putnike sveo na najmanju moguću meru i saobraćaj odvijao što je moguće redovnije.
Za više informacija, putnici se mogu obratiti Kontakt centru Er Srbije na broj 0800 111 528 iz Srbije, odnosno na +381 11 311 21 23 iz inostranstva, posetiti airserbia.com ili naloge Er Srbije na društvenim mrežama.
Bezbednost putnika i članova posade predstavlja najvažniji prioritet Er Srbije.