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Salih Jusić iz sela Pod kod Travnika danas iza sebe ima pet kuća, dva ribnjaka i vodenicu, ali njegov životni put počeo je mnogo skromnije. Kada se oženio, sa suprugom i detetom živeo je kao podstanar u maloj sobi, gotovo bez ikakve imovine. Spavali su čak i na podu. Ipak, Salih nije odustajao, a zahvaljujući radu i snalažljivosti, vremenom je izgradio sopstveno imanje i pronašao različite načine za zaradu.

Njegovu priču zabeležio je jutjuber Srećko Stipović, koji je posetio ovog 75-godišnjaka i pokazao kako izgleda život čoveka koji je godinama koristio mogućnosti koje pruža selo.

Salih se zaposlio u rudniku, a zatim je počeo da razvija sopstvene poslove. Pokrenuo je ribnjake i vodenicu, dok je svake godine sakupljao i prodavao šumske plodove i lekovito bilje. Malo-pomalo, različiti izvori prihoda omogućili su mu da stvori sve ono što danas ima.

Od vodenice do lekovitog bilja

U njegovoj vodenici melju se različite vrste žitarica. Nekim mušterijama tu uslugu naplaćuje, dok za druge radi na ušur, odnosno za deo samlevenog žita umesto novca. Ribnjaci i vodenica, smešteni uz kuću, i danas mu donose prihod.

Iako ima 75 godina, Salih je i dalje aktivan. Još odlazi u planinu u potrazi za lekovitim biljem i pečurkama, a tokom posete pokazao je i koren biljke poznate kao kravak, od kojeg se priprema preparat za kupanje ovaca i druge stoke.

Prema njegovim rečima, kilogram ovog korena može da proda za 20 konvertibilnih maraka, odnosno oko 10 evra. Budući da danas bez većih poteškoća može da sakupi deset kilograma, na taj način može da ostvari prihod od 200 konvertibilnih maraka, odnosno oko 100 evra.

Lekovito bilje suše i prodaju i njegovi sinovi, pa je ovaj posao postao deo porodične tradicije.

"Bosna je Nemačka, samo što to ljudi kasno shvate“

Salih je svojevremeno boravio i u Nemačkoj, ali kaže da se tamo više ne bi vraćao. Smatra da se i u Bosni i Hercegovini može dobro živeti ako je čovek spreman da radi i prepozna prilike koje mu se pružaju.

"Bosna je Nemačka, samo što to ljudi kasno shvate. Toliko je prilika za zaradu na selu da je to neverovatno“, poručuje Salih.

Njegova priča pokazuje kako prihodi na selu mogu da se grade kombinovanjem više delatnosti - od uzgoja ribe i mlevenja žita do sakupljanja šumskih plodova i prodaje lekovitog bilja.

Umesto da se oslanja samo na jedan posao, Salih je godinama razvijao različite izvore zarade i u posao uključio članove svoje porodice.

Gledaoci oduševljeni Salihovom pričom

Video Srećka Stipovića privukao je brojne pozitivne reakcije gledalaca, koji su u komentarima pohvalili Saliha i njegovu porodicu, ali i način na koji Stipović predstavlja ljude i njihove životne priče.

"Ovo je vredna porodica koja se bori svojim poslom i radom kroz život. Poštovanje za celu porodicu“, napisao je jedan gledalac.

Drugi je istakao koliko ceni ljude koji sopstvenim trudom stvaraju nešto od svog rada.