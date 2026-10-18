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Za pokretanje poljoprivrednog posla nije neophodno imati velike njive. I manje zemljište može da postane izvor prihoda ako se odaberu odgovarajuće kulture, pronađu kupci i pažljivo kontrolišu troškovi proizvodnje, prenosi Smart paisa bharat.

Sve više pažnje privlače specijalizovana proizvodnja povrća, uzgoj pečuraka, mikrobilja, cveća i sadnica, ali i direktna prodaja kupcima. Ključ uspeha nije samo u tome šta se uzgaja, već i kome se proizvodi prodaju.

Deset ideja za zaradu od poljoprivrede

1. Uzgoj povrća u plasteniku

Paprika, krastavac i paradajz mogu se uzgajati u kontrolisanijim uslovima, uz mogućnost proizvodnje van uobičajene sezone. Ipak, potrebno je uračunati ulaganja u plastenik, navodnjavanje i održavanje.

2. Proizvodnja mikrobilja

Mikrobilje se brzo razvija i može se uzgajati na malom prostoru. Potencijalni kupci su restorani, hoteli i potrošači koji traže sveže namirnice.

3. Uzgoj pečuraka

Za proizvodnju pečuraka nije neophodna velika površina zemlje, ali su važni odgovarajuća temperatura, vlažnost, higijena i sigurno tržište.

4. Rasadnik biljaka

Prodaja povrtarskih sadnica, ukrasnog bilja, začinskih biljaka i voćnih sadnica može biti zanimljiv posao, posebno tamo gde postoji potražnja baštovana i poljoprivrednika.

5. Uzgoj začinskog bilja

Bosiljak, nana i druge aromatične biljke mogu se prodavati domaćinstvima, restoranima i specijalizovanim prodavnicama.

6. Proizvodnja cveća

Rezano i saksijsko cveće može imati tržište tokom cele godine, uz pojačanu potražnju za praznike, venčanja i druge proslave.

7. Direktna prodaja povrća

Umesto prodaje isključivo nakupcima, proizvođači mogu ponuditi nedeljne pakete povrća, dostavu domaćinstvima i snabdevanje lokalnih restorana.

8. Prerada poljoprivrednih proizvoda

Džemovi, kiseli program, sušeno bilje i drugi proizvodi mogu doneti dodatnu vrednost, uz poštovanje propisa o bezbednosti hrane i deklarisanju.

9. Vertikalna poljoprivreda

Uzgoj biljaka na više nivoa može da uštedi prostor, ali troškovi opreme, električne energije i kontrole klime zahtevaju pažljivu računicu.

10. Snabdevanje restorana

Mali proizvođači mogu se specijalizovati za određene sorte povrća i začinskog bilja koje restoranima isporučuju redovno, prema dogovorenim potrebama.

Kako izabrati posao koji se isplati?

Pre ulaganja treba proveriti ko će kupovati proizvode, koliko su spremni da plate i koliki su troškovi proizvodnje, rada, ambalaže i prevoza. Dobar početak je probna proizvodnja u manjem obimu. Tek kada se potvrde potražnja i zarada nakon troškova, ima smisla razmišljati o proširenju.

Važno je razlikovati prihod od profita: velika prodaja ne znači automatski i veliku zaradu. Nijedna kultura ne garantuje uspeh, a rezultat zavisi od lokalnih uslova, tržišta i načina poslovanja.