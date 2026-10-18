Imate malo poljoprivrednog zemljišta? Evo 10 poslova od kojih možete dobro da zaradite i bez velikih njiva
- Za pokretanje poljoprivrednog posla nije neophodno veliko zemljište: plastenici, pečurke, mikrobilje, cveće i rasad mogu doneti prihod i na maloj površini.
- Ključ isplativosti je u tržištu i troškovima - pre ulaganja treba proveriti kupce, cenu i računicu, jer velika prodaja ne znači i veliku zaradu.
Za pokretanje poljoprivrednog posla nije neophodno imati velike njive. I manje zemljište može da postane izvor prihoda ako se odaberu odgovarajuće kulture, pronađu kupci i pažljivo kontrolišu troškovi proizvodnje, prenosi Smart paisa bharat.
Sve više pažnje privlače specijalizovana proizvodnja povrća, uzgoj pečuraka, mikrobilja, cveća i sadnica, ali i direktna prodaja kupcima. Ključ uspeha nije samo u tome šta se uzgaja, već i kome se proizvodi prodaju.
Deset ideja za zaradu od poljoprivrede
1. Uzgoj povrća u plasteniku
Paprika, krastavac i paradajz mogu se uzgajati u kontrolisanijim uslovima, uz mogućnost proizvodnje van uobičajene sezone. Ipak, potrebno je uračunati ulaganja u plastenik, navodnjavanje i održavanje.
2. Proizvodnja mikrobilja
Mikrobilje se brzo razvija i može se uzgajati na malom prostoru. Potencijalni kupci su restorani, hoteli i potrošači koji traže sveže namirnice.
3. Uzgoj pečuraka
Za proizvodnju pečuraka nije neophodna velika površina zemlje, ali su važni odgovarajuća temperatura, vlažnost, higijena i sigurno tržište.
4. Rasadnik biljaka
Prodaja povrtarskih sadnica, ukrasnog bilja, začinskih biljaka i voćnih sadnica može biti zanimljiv posao, posebno tamo gde postoji potražnja baštovana i poljoprivrednika.
5. Uzgoj začinskog bilja
Bosiljak, nana i druge aromatične biljke mogu se prodavati domaćinstvima, restoranima i specijalizovanim prodavnicama.
6. Proizvodnja cveća
Rezano i saksijsko cveće može imati tržište tokom cele godine, uz pojačanu potražnju za praznike, venčanja i druge proslave.
7. Direktna prodaja povrća
Umesto prodaje isključivo nakupcima, proizvođači mogu ponuditi nedeljne pakete povrća, dostavu domaćinstvima i snabdevanje lokalnih restorana.
8. Prerada poljoprivrednih proizvoda
Džemovi, kiseli program, sušeno bilje i drugi proizvodi mogu doneti dodatnu vrednost, uz poštovanje propisa o bezbednosti hrane i deklarisanju.
9. Vertikalna poljoprivreda
Uzgoj biljaka na više nivoa može da uštedi prostor, ali troškovi opreme, električne energije i kontrole klime zahtevaju pažljivu računicu.
10. Snabdevanje restorana
Mali proizvođači mogu se specijalizovati za određene sorte povrća i začinskog bilja koje restoranima isporučuju redovno, prema dogovorenim potrebama.
Kako izabrati posao koji se isplati?
Pre ulaganja treba proveriti ko će kupovati proizvode, koliko su spremni da plate i koliki su troškovi proizvodnje, rada, ambalaže i prevoza. Dobar početak je probna proizvodnja u manjem obimu. Tek kada se potvrde potražnja i zarada nakon troškova, ima smisla razmišljati o proširenju.
Važno je razlikovati prihod od profita: velika prodaja ne znači automatski i veliku zaradu. Nijedna kultura ne garantuje uspeh, a rezultat zavisi od lokalnih uslova, tržišta i načina poslovanja.
Kurir Biznis/Kamatica