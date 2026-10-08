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Vera Škulić iz Starčeva, poljoprivrednica i predsednik Asocijacije agropreduzetnica Srbije našla se na spisku "100 žena heroina u poljoprivredno-prehrambenim sistemima i ruralnom razvoju“, Organizacije UN za hranu i poljoprivredu (FAO). U konkurenciji 614 kandidatkinja iz 131 zemlje naša Vera se našla na spiku 100 najzanačajnijih poljoprivrednica sveta. Ona će 15. oktobra biti na svečanom prijemu FAO koji se organizuje u Rimu.

- Kada sam dobila pismo iz FAO bio je to jedan od najemotivnijih trenutaka u mom životu. Pročitala sam pismo jednom. Zatim još jednom, pa još jednom. Nisam mogla da verujem da se moje ime nalazi u dokumentu Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Nekoliko minuta samo sam sedela i gledala u ekran. Kroz glavu mi je prošao čitav život. Setila sam se svih prepreka, svih ljudi koji nisu verovali u mene, svih trenutaka kada sam bila umorna, kada sam razmišljala da odustanem, kada sam se osećala neshvaćeno i potcenjeno. A onda sam se setila svih žena zbog kojih smo Simona Đukić i ja osnovale Asocijaciju agropreduzetnica Srbije. Tada sam zaplakala. Ne zbog nagrade, nego zbog osećaja da je svet konačno video ono što žene u srpskoj poljoprivredi rade svakog dana - iskrena je bila Vera.

Moj život su njive - Da mi je neko pre nekoliko godina rekao da ću predstavljati Srbiju u sedištu FAO kao jedna od 100 žena sveta, verovatno bih rekla da je to nemoguće. Ja sam odrasla u poljoprivredi, moj život nisu činile velike sale i međunarodne ceremonije već njive, poljoprivreda, rad i svakodnevna borba. Možda upravo zato ovo priznanje ima toliku težinu, jer pokazuje da velike stvari mogu da se dese i ljudima koji dolaze iz malih sredina - iskrena je bila Vera.

Žestoka konkurencija

Činjenica da je izabrana u konkurenciji više od 600 kandidatkinja pokazuje veličinu ovog priznanja.

- Kada kažete "600 kandidatkinja“, to je broj. Ali kada shvatite da iza svake od tih žena stoje godine rada, uspeha, projekata, organizacija i rezultata, onda postajete svesni kolika je konkurencija bila. Govorimo o ženama iz 131 države sveta, o ženama koje vode velike organizacije, naučnim istraživačima, preduzetnicama, liderkama ruralnih zajednica. I među svim tim ženama nalazi se jedna devojka iz Srbije. To me čini ponosnom, ali i veoma skromnom, jer znam koliko je ozbiljan put doveo do toga - dodala je ona.

- Kada vas takva institucija prepozna među ženama iz celog sveta, onda znate da je vaš rad prevazišao lokalne i nacionalne okvire. Za mene ovo nije samo nagrada. Ovo je potvrda da se trud isplati, da rad ima smisla, da borba nije bila uzaludna - s ponosom je istakla naša sagovornica.

Kada je saznala da prva žena sa ovih prostora koja je dobila ovo vredno priznanje, Vera je prvo pomislila na odgovornost.

- Naravno da sam bila srećna, ali mnogo više od sreće osetila sam odgovornost. Jer sada više ne predstavljam samo Veru Škulić, predstavljam sve žene koje dolaze posle mene. Želim da ovo bude početak, a ne izuzetak, želim da za pet ili deset godina imamo desetine žena iz Srbije koje će dobijati međunarodna priznanja. Želim da ova nagrada otvori vrata drugima - poručila je Vera.

Poruka ženama - Poručila bih ženama da nikada ne dozvole da tuđe mišljenje postane njihova istina. Mene su mnogi potcenjivali, nisu verovali da mogu, mnogi su imali predrasude, ali ih nisam slušala.Zato svakoj ženi kažem da veruje sebi čak i onda kada drugi ne veruju.Moja poruka je jednostavna - ne dozvolite da vam drugi određuju granice. Ja sam dokaz da žena iz Srbije, iz poljoprivrede, može da stane rame uz rame sa najinspirativnijim ženama sveta. Ako sam ja mogla da od sela u Srbiji stignem do priznanja Ujedinjenih nacija, onda svaka devojčica koja danas sanja velike snove treba da zna da i ona može. Najveće pobede ne počinju velikim koracima već odlukom da ne odustanete.

1/7 Vidi galeriju Vera Škulić iz Starčeva dokaz da žena sve može Foto: Privatna arhiva

Ona naglašava da i druge žene u srpskoj poljoprivredi imaju ogromu zaslugu za prizanje koje je dobila.

- Bez njih ova nagrada ne bi postojala. Mene je inspirisala svaka žena koju sam upoznala na terenu. Žene koje rade po kiši, snegu, vrućini. Žene koje istovremeno vode gazdinstvo, odgajaju decu i brinu o porodici. Njihove priče su razlog zbog kog sam počela da se borim. Zato kažem da je ovo njihovo priznanje jednako koliko i moje - istakla je Vera i naglasila:

- Kada znate da ste među ženama FAO smatra herojima poljoprivrede i ruralnog razvoja, onda shvatite da više ne predstavljate samo sebe. Predstavljate svoju državu, svoj narod, svoje selo i sve žene koje godinama rade u tišini, bez priznanja koje zaslužuju. Zbog toga ovu nagradu nikada neću posmatrati kao svoju. Ja sam samo osoba koja će je primiti. Ova nagrada pripada svim ženama u agraru Srbije - poručila je Vera Škulić.