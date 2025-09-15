Biljka koja se gaji u kući, a mnogi veruju da privlači novac.

Iako nije previše zahtevan, ruzmarin je osetljiv na hladnoću, pa ga je pre zimskih dana neophodno uneti u zatvoren prostor.

Ruzmarin kao začin i lek

Osim što se na našim prostorima često vezuje za svadbene običaje, ruzmarin je izuzetno popularan kao začin i lekovita biljka. Korišćen je još u starom Egiptu, gde se verovalo da donosi dobro zdravlje. Dodavanje ruzmarina u obrok ili čaj može imati brojne zdravstvene benefite, od kojih se posebno ističe uticaj na pamćenje. Ruzmarin podstiče cirkulaciju, pa se preporučuje osobama koje su imale moždani udar ili onima sa problemima pamćenja, jer pospešuje mikrocirkulaciju u mozgu.

Kako gajiti ruzmarin u kući

Za uspešno gajenje ruzmarina u stanu najvažnija je velika količina prirodne svetlosti. Vesli Pier, autorka knjiga o modernim biljkama, ističe:

- Za uspešan rast ruzmarina najvažnija je velika količina prirodne svetlosti, i nikako ga ne treba saditi na senovitim mestima. Ako je ruzmarin u stanu, obavezno ga treba staviti na prozorsku dasku, na sunčanoj strani. Nikako na sever. Nedostatak svetlosti usporava njegov rast, pa je preporučljivo da biljku držite blizu izvora prirodne ili veštačke svetlosti, na primer LED sijalica. Važno je obezbediti biljci oko 10 sati osvetljenja dnevno.

Kada je reč o zalivanju, potrebno je pustiti da se zemlja gotovo potpuno osuši između dva zalivanja. Takođe, neophodno je obezbediti dobru cirkulaciju vazduha u prostoriji. Ruzmarin je, inače, mediteranska biljka koja najbolje uspeva na suvom tlu i visokim temperaturama, uzimajući vlagu iz vazduha. Na kraju sezone, biljku bi trebalo orezati, što je posebno korisno ukoliko je koristite kao začin.

