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Topla voda je jedna od svakodnevnih potreba svakog domaćinstva, ali bojler je jedan od najvećih potrošača struje u domu. Ali ne mora tako da bude ukoliko najpre pravilno podesite temperaturu. Za uobičajenu upotrebu najčešće je dovoljno da termostat bude podešen na oko 55 do 60 stepeni. Previsoka temperatura znači i veću potrošnju energije, jer bojler mora duže da zagreva vodu, a povećavaju se i gubici toplote. Ipak, temperaturu ne treba podešavati prenisko, jer je važno sprečiti razvoj bakterija u vodi. Zbog toga treba poštovati preporuke proizvođača i smernice za higijensko održavanje bojlera.

Kako još možemo da smanjimo potrošnju? Ne trošite toplu vodu nepotrebno . Kraće tuširanje i zatvaranje slavine dok se sapunate ili perete zube smanjuju količinu vode koju bojler mora ponovo da zagreje.

. Kraće tuširanje i zatvaranje slavine dok se sapunate ili perete zube smanjuju količinu vode koju bojler mora ponovo da zagreje. Proverite da li bojler dobro zadržava toplotu . Ispravna izolacija smanjuje gubitke i potrebu za čestim dogrevanjem vode.

. Ispravna izolacija smanjuje gubitke i potrebu za čestim dogrevanjem vode. Vodite računa o kamencu . Naslage kamenca na grejaču mogu umanjiti efikasnost uređaja i otežati zagrevanje vode. Redovno održavanje i čišćenje, u skladu sa preporukama proizvođača, mogu produžiti radni vek bojlera.

. Naslage kamenca na grejaču mogu umanjiti efikasnost uređaja i otežati zagrevanje vode. Redovno održavanje i čišćenje, u skladu sa preporukama proizvođača, mogu produžiti radni vek bojlera. Izaberite odgovarajuću zapreminu . Bojler treba da odgovara broju članova domaćinstva i njihovim potrebama. Prevelik uređaj može nepotrebno zagrevati veću količinu vode.

. Bojler treba da odgovara broju članova domaćinstva i njihovim potrebama. Prevelik uređaj može nepotrebno zagrevati veću količinu vode. Iskoristite nižu tarifu električne energije. Domaćinstva koja imaju dvotarifno brojilo mogu podesiti zagrevanje vode noću, kada je električna energija jeftinija Da li bojler treba stalno da bude uključen?

Večita dilema na koju ne postoji jedinstven odgovor jer svako domaćinstvo ima svoju dnevnu rutinu. Ako se topla voda koristi tokom celog dana, isključivanje i ponovno uključivanje bojlera ne mora nužno doneti uštedu. Kod domaćinstava u kojima se topla voda koristi samo u određenim periodima, tajmer ili uključivanje u vreme niže tarife mogu biti praktično rešenje. Važno je i da se bojler ne isključuje i ne uključuje više puta dnevno bez stvarne potrebe, jer takva navika sama po sebi ne garantuje manju potrošnju.

Budući da je bojler uređaj koji svakodnevno koristimo, male izmene navika mogu se odraziti na potrošnju struje. Uz pravilno podešenu temperature i racionalno korišćenje tople vode, ne zabovite I da redovno održavate bojler jer nataloženi kamenac otežava prenošenje toplote sa grejača na vodu pa grajač mora duže da radi kako bi zagrejao vodu, samim tim troši I više struje.