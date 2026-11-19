Hitno se oglasila Agencija za osiguranje depozita: Ako vam zapne isplata novca iz Alta banke, evo kome i kako odmah možete da se žalite
- Građani sa primedbama na isplatu osiguranih depozita Alta banke u stečaju mogu da se žale banci, Banci Poštanska štedionica ili Agenciji za osiguranje depozita.
- Deponenti mogu radnim danima od 9 do 15 časova da traže potvrde potrebne za isplatu osiguranog iznosa, uključujući potvrdu o osnovanosti potraživanja i razduženju čekova.
Građani koji imaju primedbe u vezi sa isplatom osiguranih depozita Alta banke u stečaju, mogu podneti reklamaciju toj banci, Banci Poštanska štedionica ili Agenciji za osiguranje depozita, objavila je agencija.
Takođe, deponenti Alta banke u stečaju mogu podneti zahteve za izdavanje potvrda neophodnih za isplatu osiguranog iznosa depozita radnim danima od 9.00 do 15.00 časova u Agenciji za osiguranje depozita.
Reč je o Potvrdi o osnovanosti potraživanja (ukoliko klijenti ne poseduju originalnu ili validnu dokumentaciju za isplatu), Potvrdi o razduženju neiskorišćenih čekova i Potvrdi o validnosti ovlašćenja za raspolaganje sredstvima.
Potvrda o validnosti ovlašćenja za raspolaganje sredstvima izdaje se za ovlašćenja izdata pre 3. novembra 2026. godine, odnosno pre pokretanja stečaja, samo u slučaju da je ovlašćeno lice pre pokretanja stečajnog postupka nad Alta bankom moglo raspolagati sredstvima deponenta u celosti.
Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad Alta bankom.
Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika, a njen Upravni odbor doneo je odluku o izboru Banke Poštanske štedionice za banku isplatioca osiguranih iznosa deponentima ALTA banke.
(Kurir.rs)