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Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici održanoj 17. novembra 2026. godine, doneo je rešenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga društvu ALTA LEASING DOO BEOGRAD, kao i rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje postupka likvidacije nad ovim društvom.

Narodna banka Srbije ističe da navedene odluke ne utiču na stabilnost finansijskog sistema Republike Srbije. ALTA LEASING DOO BEOGRAD nije banka, već društvo koje se bavi poslovima finansijskog lizinga i ne prima depozite građana i privrede.

Narodna banka Srbije je ove odluke donela kao posledicu oduzimanja dozvole za rad ALTA banci a. d. Beograd - u stečaju, koja je jedini vlasnik društva ALTA LEASING DOO BEOGRAD. U skladu sa Zakonom o finansijskom lizingu, Narodna banka Srbije je ocenila da ALTA banka a. d. Beograd -– u stečaju, kao jedini član (osnivač) ovog društva, više ne ispunjava propisane uslove u pogledu zadovoljavajućeg finansijskog stanja i pozitivno ocenjene poslovne reputacije. Time su se stekli zakonski uslovi za oduzimanje dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga društvu ALTA LEASING DOO BEOGRAD.

Zakon o finansijskom lizingu propisuje da Narodna banka Srbije, istovremeno sa oduzimanjem dozvole, utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za pokretanje postupka likvidacije ili stečaja nad davaocem lizinga. Ta ocena zahtevala je detaljnu analizu stanja imovine i obaveza društva nakon oduzimanja dozvole za rad banci osnivaču. Analizom je utvrđeno da imovina društva premašuje njegove obaveze, što omogućava sprovođenje postupka likvidacije umesto stečaja, kao povoljnijeg rešenja za poverioce i korisnike lizinga.

Rešenjem o oduzimanju dozvole Narodna banka Srbije istovremeno je izrekla i meru zabrane raspolaganja imovinom društva ALTA LEASING DOO BEOGRAD, koja važi do otvaranja postupka likvidacije pred nadležnim privrednim sudom. U skladu sa Zakonom o finansijskom lizingu, funkciju likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita.

Od dana upisa rešenja o oduzimanju dozvole, ALTA LEASING DOO BEOGRAD ne može zaključivati nove ugovore o finansijskom lizingu, dok prava i obaveze iz ugovora zaključenih do tog dana ostaju nepromenjeni. Takođe, pravni poslovi zaključeni u ime i za račun ovog društva u periodu od donošenja rešenja o oduzimanju dozvole do otvaranja postupka likvidacije ništavi su.

Posebno naglašavamo da pokretanje postupka likvidacije ne oslobađa korisnike lizinga i druge dužnike obaveze da redovno izmiruju svoje ugovorene obaveze. Sve obaveze prema društvu ALTA LEASING DOO BEOGRAD moraju se i dalje ispunjavati u skladu sa uslovima iz zaključenih ugovora. Neblagovremeno izmirivanje obaveza može, pod uslovima predviđenim ugovorom, dovesti do raskida ugovora i dospeća svih preostalih obaveza po osnovu tog ugovora.

Korisnici lizinga svoje obaveze nastavljaju da izmiruju na račun 105-0000003084086-19 kod AIK banke sa pozivom na broj - postojećim ili brojem ugovora o lizingu, a dodatne informacije mogu dobiti od Agencije za osiguranje depozita koja će vršiti funkciju likvidacionog upravnika po donošenju Rešenja Privrednog suda u Beogradu.