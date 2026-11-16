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Kompanija IDEA Marketi postala je jedna od centralnih tema srpske privrede, nakon što je njenom krajnjem vlasniku, koji je ujedno i vlasnik ALTA banke, Davoru Macuri, određen pritvor. Ova kompanija, sa više od 300 prodavnica i oko 7.700 radnika, kažu stručnjaci - trenutno se nalazi u vrlo ranjivoj i izazovnoj poziciji, dok ona sama s druge strane tvrdi da radi na "očuvanju kontinuiteta poslovanja i redovnog snabdevanja maloprodajne mreže".

Za kompaniju IDEA Marketi - postoji ideja - o podršci nastavku poslovanja, nakon što se njen krajnji vlasnik Davor Macura, ujedno i vlasnik ALTA banke, našao u pritvoru. Jer ubrzo nakon toga - iz ovog trgovinskog lanca saopštili su da je na sastanku sa oko 20 ključnih dobavljača - takav dogovor i postignut.

- Kompanija nastavlja sa redovnim poslovanjem, a snabdevanje naših prodavnica odvija se neometano. U saradnji sa poslovnim partnerima nastavljamo da preduzimamo aktivnosti usmerene na očuvanje stabilnosti poslovanja - navodi se u odgovoru kompanije IDEA Marketi za Forbes Srbija.

Međutim, tu stabilnost poslovanja mogli bi, čini se, da ugroze neki drugi dobavljači koji su, prema registru Privrednog suda u Beogradu, ipak pokrenuli postupke. I to četiri kompanije potraživanja - od oko 392.000 evra i peta potraživanja od 1,07 miliona evra.

Vidimo da je nekoliko kompanije ipak pokrenulo postupke za izvršenje - što znači da će naplatiti svoj dug putem izvršitelja. To, za sad, nije neki veliki iznos koji IDEA ne bi mogla da podnese, ali nije ni dobra poruka. Po poslednjim finansijskim izveštajima, (IDEA marketi) duguju više od 200 miliona dugoročno. A još što je veći problem, duguju više od 200 miliona evra kratkoročno - odnosno, više od 200 miliona evra moraju da vrate u roku od godinu dana. Da li to mogu - veliko je pitanje. Od toga je najveći deo iznosa domaćim dobavljačima. I zato je taj dogovor bio važan - kaže Ivan Radak iz Forbes Srbija.

IDEA ima puno izdatih blanko menica

Važni su bili, ističe Radak, a prema navodima jednog od dobavljača IDEE, i dogovori o tome da dobavljači imenuju svog predstavnika koji bi zajedno sa menadžmentom kompanije nadzirao plaćanja. Kao - i da se desetine menica koje je ova kompanija izdala kako bi garantovala plaćanje dobavljačima - "ne puštaju".

- Ono što je dodatni problem jeste - vidimo u registru Narodne banke da IDEA ima puno blanko menica izdatih. Dakle, bilo koji dobavljač bi u bilo kom trenutku mogao da, što se kaže, "pusti" te menice i da naplati dug i da ih dovede u problem. Može da se desi i lančana reakcija. IDEA-i treba predah, koliko on može da traje - to ne znamo, vlasnik je nedostupan, ne može da proda kompaniju - navodi Radak.

Nova vlada će predstaviti mere za stabilizaciju

Što bi možda nekima, dodaje Radak, bio najbolji izlaz iz ove situacije. U kojoj je, ističu i predstavnici Studentske liste, sada "najvažnije sprečiti prekid poslovanja i posledice koje bi pogodile radnike, domaće proizvođače, dobavljače i građane".

- Ohrabruje nas odgovoran, trezven i konstruktivan pristup velike većine dobavljača, kojima se bez ikakvih garancija duguje preko 180 miliona evra. Istovremeno, neophodno je temeljno ispitati okolnosti sticanja vlasništva nad kompanijom od strane krajnjeg vlasnika Davora Macure. Nova Vlada će po formiranju hitno, odgovorno i transparentno predstaviti mere za stabilizaciju poslovanja IDEA Marketa i zaštitu svih učesnika u lancu snabdevanja - naveli su Studenti u blokadi u saopštenju.