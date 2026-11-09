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Nova Vlada će po formiranju hitno, odgovorno i transparentno predstaviti mere za stabilizaciju poslovanja Idea marketa i zaštitu svih učesnika u lancu snabdevanja, poručio je Studentski pokret. "Stabilnost privrede, sigurnost radnih mesta i zaštita domaćih dobavljača biće među prioritetima nove Vlade Srbije i Studentskog pokreta", navodi se u saopštenju.

"Situaciju u kompaniji Idea Marketi d.o.o. Beograd, čije je preuzimanje vlasništva obavljeno pod sumnjivim okolnostima, razumemo kao pitanje od velikog značaja za više od 7.000 zaposlenih, preko 600 dobavljača, potrošače i ukupnu stabilnost tržišta maloprodaje“, saopštio je Studentski pokret.

Kompanija je, dodaje se, „sistemski važna“, sa ukupnim prihodima od 93 milijarde dinara (800 miliona evra) ima učešće na maloprodajnom tržištu od preko 15 odsto.

U okolnostima pojačane neizvesnosti, kako se ističe, najvažnije je sprečiti prekid poslovanja i posledice koje bi pogodile radnike, domaće proizvođače, dobavljače i građane.

„Ohrabruje nas odgovoran, trezven i konstruktivan pristup velike većine dobavljača, kojima se bez ikakvih garancija duguje preko 180 miliona evra. Prema informacijama kojima raspolažemo, većina je spremna da podrži stabilizaciju kompanije, svesna da je njen opstanak dugoročno u interesu njih samih, zaposlenih u IDEA marketima i potrošača“, navodi se u saopštenju.

Studentski pokret ističe da je istovremeno "neophodno temeljno ispitati okolnosti sticanja vlasništva nad kompanijom od strane krajnjeg vlasnika Davora Macure, poreklo sredstava za finansiranje transakcije sticanja i eventualnu povezanost firmi koje su imale poslovne odnose sa Alta bankom sa transakcijom sticanja i obezbeđivanja sredstava za finasiranje".

Utvrđivanje odgovornosti ne sme da bude na štetu zaposlenih, dobavljača i građana, navodi se.

„Nova Vlada će po formiranju hitno, odgovorno i transparentno predstaviti mere za stabilizaciju poslovanja IDEA Marketa i zaštitu svih učesnika u lancu snabdevanja. U interesu zaposlenih, dobavljača i potrošača, važno je da svi poslovni partneri pokažu odgovornost, nastave saradnju i daju prostor dijalogu i održivim rešenjima, kako se dodatnim pritiscima ne bi ugrozila stabilnost sistema pre nego što se utvrde jasni koraci nove Vlade. Sprovešćemo mere koje će umiriti tržište, zaštititi dobavljače i zaposlene i obezbediti da teret ove krize ne bude prebačen na one koji od svog rada žive“, saopštio je Studentski pokret.