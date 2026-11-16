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Građani koji su ostali bez posla i primaju novčanu naknadu preko Nacionalne službe za zapošljavanje mogu da ostvare dodatni prihod, a da pritom ne izgube mesečna primanja koja dobijaju preko navedene službe. Presudno je po kom osnovu su radno angažovani, odnosno da li taj angažman podrazumeva osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) su objasnili da je istovremeno ostvarivanje prihoda i prava na naknadu moguće ukoliko je osoba angažovana po ugovoru koji ne uključuje prijavu na obavezno socijalno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Dodali su da nisu svi oblici radnog angažovanja isti i da ne proizvode iste posledice po pravo na novčanu naknadu.

- Ukoliko korisnik naknade za vreme trajanja prava na novčanu naknadu zaključi ugovor o radu, pravo na novčanu naknadu će prestati - preciziraju iz NSZ-a.

Drugačija je situacija kada je reč o ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova.

- Ukoliko korisnik zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, isplata prava na novčanu naknadu se obustavlja za vreme trajanja navedenog ugovora - istakli su.

Ne postoji limit zarade ni broj dozvoljenih radnih dana

- Ne postoji ta vrsta limita, to zavisi isključivo od vrste radnog angažovanja - objasnili su.

To znači da iznos dodatne zarade ili broj dana tokom kojih je osoba angažovana nisu sami po sebi odlučujući za nastavak isplate. Ključno je da li konkretan oblik rada podrazumeva osiguranje za slučaj nezaposlenosti i kakve posledice po ostvarivanje prava proizlaze iz zaključenog ugovora.

Nezaposlenost, nervoza Foto: Shutterstock

Kada je reč o ugovoru o delu, autorskom ugovoru ili angažovanju preko omladinskih i studentskih zadruga, iz NSZ-a nisu posebno precizirali posledice svakog od ovih oblika rada. Zbog toga je za korisnike naknade važno da pre prihvatanja posla provere konkretan status angažovanja i obaveze koje iz njega proizlaze.

Promenu je potrebno prijaviti NSZ u roku od pet dana

Bez obzira na vrstu posla, korisnici novčane naknade imaju obavezu da Nacionalnu službu za zapošljavanje obaveste o svakoj promeni koja može da utiče na ostvarivanje njihovog prava.

- U skladu sa zakonom korisnik je obavezan da obavesti Nacionalnu službu u roku od pet dana o promeni koja je uslov ili osnov za sticanje, ostvarivanje ili prestanak prava na novčanu naknadu - napomenuli su iz Nacionalne službe za zapošljavanje.

To praktično znači da korisnici ne bi trebalo sami da procenjuju da li određeni honorarni ili povremeni posao utiče na njihovo pravo na naknadu. O svakoj relevantnoj promeni potrebno je da obaveste nadležnu službu kako bi se utvrdilo da li postoji osnov za nastavak, obustavu ili prestanak isplate.

Obustava isplate ne znači uvek i trajni gubitak prava

Važno je razlikovati prestanak prava na novčanu naknadu od privremene obustave njene isplate. Dok kod zaključenja ugovora o radu pravo prestaje, kod ugovora o privremenim i povremenim poslovima isplata se obustavlja za vreme trajanja angažovanja.