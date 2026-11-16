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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6103 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).


Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,4 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,3 odsto.


Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 106,6857.


Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 2,0 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 5,7 odsto dok je od početka godine slabiji za 6,3 odsto.

Biznis Kurir/Tanjug

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