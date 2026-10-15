Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,3931 dinara, što je neznatna promena u odnosu na prethodni dan, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar je u odnosu na evro nepromenjen na dnevnom i mesečnom nivou, na godišnjem je oslabio za 0,2 odsto, dok je od početka godine niži za 0,1 odsto.