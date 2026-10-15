Dinar je u odnosu na evro nepromenjen na dnevnom i mesečnom nivou.
Novčanik
Kursna lista za četvrtak 15.oktobar 2026: NBS objavila zvanični srednji kurs dinara
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Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,3931 dinara, što je neznatna promena u odnosu na prethodni dan, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar je u odnosu na evro nepromenjen na dnevnom i mesečnom nivou, na godišnjem je oslabio za 0,2 odsto, dok je od početka godine niži za 0,1 odsto.
Indikativni kurs dinara prema dolaru na dan 14. 10. 2026. godine slabiji je za 0,7 odsto i iznosi 104,6564 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je na mesečnom nivou slabiji za 3,6 odsto, na međugodišnjem za 4,5 odsto, dok je od početka godine oslabio za 5,3 odsto.
Biznis Kurir
|117,3931
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