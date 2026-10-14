Dinar je u odnosu na evro nepromenjen na mesečnom nivou, a na godišnjem je oslabio za 0,2 odsto.
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Kursna lista za sredu 14. oktobar 2026: NBS objavila zvanični srednji kurs dinara
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Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,3892 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar je u odnosu na evro nepromenjen na mesečnom nivou, na godišnjem je oslabio za 0,2 odsto, dok je od početka godine niži za 0,1 odsto.
Indikativni kurs dinara prema dolaru na dan 13. 10. 2026. godine jači je za 0,1 odsto i iznosi 104,7463 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je na mesečnom nivou slabiji za 3,3 odsto, na međuodišnjem za 3,7 odsto, dok je od početka godine oslabio za 4,8 odsto.
Biznis Kurir
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