Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3750 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru ostao nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na amerilčki dolar danas je bio slabiji za 0,4 odsto i iznosi 104,7150 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 3,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 3,9 odsto, a od početka godine za 4,89 odsto.