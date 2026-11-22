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Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak 117,6491 dinar, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, a na godišnjem nivou, kao i od početka godine za po 0,3 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je oslabio za 0,1 odsto i iznosi 107,1290 dinar za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,1 odsto, a od početka godine za 6,7 odsto.