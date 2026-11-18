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Dinar blago oslabio prema evru: NBS objavila zvanični srednji kurs za sredu, poznato i šta se dešava sa dolarom
Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas, u sredu, 18. novembra, 117,6240 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru niži za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine za 0,3 odsto.
Indikativni kurs dinara prema dolaru u utorak je oslabio za 0,2 odsto i iznosio je 106,9893 dinara za dolar.
Prema tim podacima, dinar je prema dolaru bio niži za 2,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,6 odsto, a od početka godine za 6,6 odsto.
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