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Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas, u sredu, 18. novembra, 117,6240 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru niži za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine za 0,3 odsto.

Indikativni kurs dinara prema dolaru u utorak je oslabio za 0,2 odsto i iznosio je 106,9893 dinara za dolar.