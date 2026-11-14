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Pokretanje stečaja nad Alta bankom i širenje glasina o stabilnosti Banke Poštanska štedionica izazvali su pojačanu potražnju građana za evrima u menjačnicama. To je stvorilo blagi pritisak na domaću valutu, a u javnosti se sve češće pominju pojmovi poput likvidnosti, deviznih rezervi, deviznog kursa, fiksnog i plivajućeg kursa.

Šta je devizni kurs?

Devizni kurs predstavlja cenu po kojoj se jedna valuta menja za drugu valutu, odnosno vrednost valute jedne zemlje izraženu u jedinicama valute druge zemlje.

Cena valute pokazuje koliko jedinica domaće valute treba platiti za jednu jedinicu strane valute (ili obrnuto).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana Foto: Marina Lopičić

Šta je fiksni kurs?

Fiksni devizni kurs je režim u kojem centralna banka unapred određuje tačnu vrednost domaće valute u odnosu na neku stranu valutu (najčešće evro) i obavezuje se da tu vrednost održava stalnom. Vrednost se ne menja pod uticajem svakodnevne ponude i tražnje na tržištu, već centralna banka koristi svoje rezerve da brani tu cenu.

Prednosti fiksnog kursa Izvesnost i sigurnost: Građani i firme tačno znaju kolika će biti vrednost valute sutra ili za godinu dana, što olakšava planiranje budžeta i ulaganja.

Zaštita dužnika: U zemljama gde su krediti vezani za stranu valutu (kao što su stambeni krediti u evrima u Srbiji), fiksni kurs štiti građane od naglog rasta mesečnih rata.

Kontrola inflacije: Stabilan kurs sprečava poskupljenje uvozne robe, čime se lakše obuzdava rast cena u zemlji.

Lakša međunarodna trgovina: Uvoznici i izvoznici nemaju troškove osiguranja od promene kursa (valutni rizik).



Šta je fleksibilni (plivajući) kurs? Plivajući (fleksibilni) devizni kurs je režim u kojem se vrednost dinara slobodno formira na tržištu, isključivo na osnovu odnosa ponude i tražnje za dinarima i devizama.

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Ako je tražnja za evrima veća, dinar slabi; ako je tražnja za dinarima veća, dinar jača, bez direktnog "zakucavanja" cene od strane države.

Prednosti plivajućeg kursa Automatski amortizer za krize: Ako zemlju pogodi ekonomski šok, slabljenje domaće valute automatski čini domaće proizvode jeftinijim i konkurentnijim u inostranstvu, što pomaže oporavku privrede.

Očuvanje deviznih rezervi: Centralna banka ne mora da troši ogromne sume deviza iz državnih rezervi da bi veštački branila vrednost valute.

Samostalna monetarna politika: Centralna banka može slobodno da menja kamatne stope kako bi podstakla privredni rast ili suzbila inflaciju, bez brige da li će to srušiti kurs.

Realna tržišna cena: Kurs odražava stvarno stanje u ekonomiji, čime se izbegavaju nagli i bolni lomovi koji nastaju kada neodrživi fiksni kurs na kraju ipak pukne. Koji režim Srbija koristi?

Srbija zvanično koristi režim rukovođeno plivajućeg (fleksibilnog) deviznog kursa.

NBS je ranije objasnila da fiksiranje kursa podrazumeva da se održava stalno ista vrednost lokalne valute za neku odabranu stranu valutu, kakav je slučaj u zemljama koje primenjuju valutni odbor kao režim deviznog kursa.

"Režim rukovođeno plivajućeg deviznog kursa, koji omogućava njegovu relativnu stabilnost, pa i u periodima pojačane neizvesnosti njegovu izraženiju stabilnost (ne i fiksiranost na određenom nivou), daje i fleksibilnost da se, ukoliko takvi periodi naiđu, izvrši blago prilagođavanje vrednosti lokalne valute prema repernoj stranoj valuti, a bez promene režima deviznog kursa", ranije je istakla NBS.

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Šta se dešava sa kursom dinara?

Narodna banka Srbije saopštila je da je kurs dinara stabilan i da Banka Poštanska štedionica redovno posluje.

"Kurs dinara je stabilan, a Narodna banka Srbije tu stabilnost, kao i do sada, čuva koristeći sve instrumente kojima raspolaže. Konkretno, kurs dinara prema evru je od početka godine promenjen za svega 0,3 odsto, a Narodna banka Srbije ima dovoljno deviznih rezervi kojima će nastaviti da održava stabilnost kursa i to se ne dovodi u pitanje", saopštila je centralna banka.

Šoškić o kursu dinara

Podsetimo, Dejan Šoškić, ekonomista, bivši guverner Narodne banke Srbije (NBS) i kandidat za narodnog poslanika "Studentske liste", koja je odnela ubedljivu pobedu na nedavno održanim vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, najavio je da će "Studentska lista", kada i formalno preuzme vlast, nastaviti sa održavanjem fiksnog kursa dinara. Objasnio je da oko toga nema dileme.

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- Nikad nije bilo teško održati fiksni kurs, to je uvek bilo lako. Samo što se u našoj javnosti promovisala neka potpuno netačna teza da je održavanje fiksnog kursa naročita sposobnost.

- Ne, to je pitanje odluke. Naša država je 2008. godine izabrala određeni monetarni režim koji se nalazi u našim zvaničnim dokumentima. Fiksirati kurs je vrlo jednostavno, i sada, ako dođe do bilo kakve destabilizacije kursa, to je samo dokaz da neko to namerno želi da uradi.

- Kurs će biti stabilan onog trenutka kada se preuzme izvršna vlast u ovoj zemlji, nadam se da će se i nekompetentni ljudi koji nisu dorasli funkcijama u centralnoj banci takođe skloniti sa tih mesta i dati prostora odgovornim stručnim ljudima da upravljaju monetarnom politikom naše zemlje i supervizijom banaka. Nikakvog razloga nema za pomeranje kursa.

- Kurs ostaje fiksni i u ovom trenutku oko toga nema dileme. Biće fiksan, a ako dođe do neke destabilizacije u ovom prelaznom periodu dok 'Studentska lista' ne preuzme organe izvršne vlasti, za to je odgovoran onaj koji se trenutno nalazi u tim organima.

Deviznih rezervi ima, postoje instrumenti monetarne politike kojima se može obezbediti i podržati fiksni kurs, mi nismo nestabilna zemlja. Prema tome, devizni režim ostaje neizmenjen, fiksni kurs je lako održavati, samo je pitanje opredeljenja - objasnio je Šoškić.