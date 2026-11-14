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Savez slobodnih sindikata Srbije je danas saopštio da podržava inicijativu Studentske liste za unapređenje položaja radnika i promenu propisa o radu, i naglasio da predstavnici sindikata moraju da budu ravnomerno uključeni u radne grupe i sve faze pripreme izmena Zakona o radu.

Taj sindikat je u saopštenju ocenio da predlozi Studentske liste, koji se odnose na ograničenje rada na određeno vreme, skraćenje radne nedelje uz očuvanje zarade, plaćanje prekovremenog rada, regres, topli obrok i bolju zaštitu zaposlenih, zaslužuju ozbiljnu javnu i stručnu raspravu.

"Međutim, nijedna ozbiljna reforma radnog zakonodavstva ne može se sprovoditi bez učešća sindikata, koji neposredno zastupaju interese zaposlenih i imaju dugogodišnje iskustvo u kolektivnom pregovaranju i zaštiti radničkih prava", navodi se u saopštenju.

Po njihovoj oceni, sindikati ne smeju biti konsultovani samo kada su rešenja već pripremljena, već moraju učestvovati u njihovom kreiranju, a socijalni dijalog ne sme biti puka formalnost, niti mehanizam za naknadno potvrđivanje već donetih odluka.

"Podrška inicijativama za bolji položaj radnika podrazumeva i obavezu da se izborimo da predložena prava postanu sprovodive zakonske garancije, a ne samo politička obećanja. Promene radnog zakonodavstva moraju doneti više sigurnosti, dostojanstva i prava zaposlenima. Radnici ne smeju biti samo tema političkih programa, moraju biti učesnici u odlučivanju o sopstvenoj budućnosti", ukazuje se u saopštenju.

Biznis Kurir/Beta

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