Kako je saopštio SSSS tokom rasprave posebno su istaknuti problemi kompresije zarada i izjednačavanja plata. Ukazano je da veliki broj radnika sa srednjom stručnom spremom prima minimalnu zaradu, dok su visoke kvalifikacije obesmišljene i potcenjene – naročito u državnoj upravi, obrazovanju, komunalnim službama i šumarstvu.

Učesnici su takođe naglasili da uređivanje platnih razreda mora postati prioritet, kako bi se zadržala kvalifikovana radna snaga. Pritom je poručeno da se borba za dostojanstven minimalac i prosečne plate ne smeju suprotstavljati, već da obe treba da budu deo zajedničke strategije sindikata.

- Savez samostalnih sindikata Srbije predložio je da minimalna zarada za 2026. godinu iznosi 70.000 dinara, što smatraju realnom osnovom za predstojeće pregovore sa Vladom i poslodavcima zakazane za 26. avgust. Predlog Vlade o povećanju

minimalca za 10,1% sindikati su ocenili kao nedovoljan, jer bi ga ubrzo „pojela“ inflacija - saopštio je SSSS.

Na skupu su prezentovani su i preliminarni rezultati ankete SSSS i UGS „Nezavisnost“ o prihodima i rashodima domaćinstava zaposlenih, koji će poslužiti kao važan argument u socijalnom dijalogu.

Prema rečima predsednika SSSS, Zorana Mihajlovića, potrošačka korpa četvoročlane porodice sa dvoje zaposlenih već premašuje 100.000 dinara, što jasno pokazuje da sadašnji nivo minimalne zarade ne obezbeđuje elementarnu egzistenciju.

Na kraju je poručeno da će, ukoliko ne dođe do dogovora sa Vladom i poslodavcima, sindikati biti prinuđeni da koriste i druge mehanizme, uključujući i proteste.

Okruglom stolu je prisustvovalo oko 50 učesnika iz UGS Nezavisnost i granskih sindikata SSSS, dok su, iako su bili pozvani, predstavnici Ministarstva rada i Ministarstva finansija izostali sa skupa.