Minimalna cena rada od 1. januara 2026. godine trebalo bi da bude 371 dinar po radnom satu, to jest 550 evra, predlog je koji su izneli predstavnici Vlade Srbije na prvom sastanku Socijalno-ekonomskog saveta za minimalnu zaradu u Srbiji za 2026. godinu.

Kako je za Kurir potvrdila Ljiljana Pavlović, član pregovaračkog tima SES u ime Unije poslodavaca Srbije, predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva rada izneli su i predlog da se od sledeće godine za 20,1 odsto poveća neoporezivi deo zarade, što bi značilo da će on iznositi oko 34.400 dinara.

Razmatranje predloga

- Predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva rada su izašli s konkretnim predlogom da minimalna zarada bude veća za 10,1 odsto, to jest 371 dinar po radnom satu. Kao ustupak poslodavcima predložili su povećanje neoporezivog dela zarade za 20,1, što bi bilo oko 34.400 dinara. Sindikati se nisu izjasnili. Oni još uvek čekaju sastanak na visokom nivou koji treba da se održi tokom ove nedelje, ali iz diskusije koju smo vodili može se zaključiti da oni očekuju veći rast minimalne zarade od Vladinog predloga - kaže Pavlovićeva za Kurir.

Ljiljana Pavlović, član pregovaračkog tima iz Unije poslodavaca Srbije u SES Foto: privata arhiva

Prema njenim rečima, Unija poslodavaca nije iznela konkretan predlog jer, kako ističe, još uvek razmatraju efekte vanrednog povećanja minimalca za 9,4 odsto od 1. oktobra, koje je ranije dogovoreno, a koje znači povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 53.592 dinara (457 evra) na 500 evra ili 58.630 dinara.

- Moraćemo da uključimo širi krug poslodavaca u dijalog i na narednom sastanku 26. avgusta ćemo izaći s konkretnim predlogom. Kad uzmemo u obzir procenu rasta BDP, koji, nažalost, neće preći tri odsto, i inflaciju, koja je malo niža od pet procenata, razmišljamo da je ovo vanredno povećanje nešto što je već dovoljno visoko. Sve preko toga predmet je jedne značajne diskusije među poslodavcima. Jer koliko god većina poslodavaca jeste za to da minimalna cena rada treba da raste, toliko mi vodimo računa o najugroženijoj kategoriji poslodavaca, koji već sada posluju na ivici rentabilnosti. Nije nam cilj da zbog rasta minimalne cene rada neki poslodavac ugrozi poslovanje i da neko zbog toga ostane bez posla - naglašava Pavlovićeva.

MALI: POČETKOM 2028. MINIMALAC 650 EVRA Ministar finansija Siniša Mali rekao je ranije da je predlog Vlade Srbije da povećanje minimalne zarade od naredne godine bude 10,1 odsto, što znači da bi od 1. januara 2026. godine ona iznosila 550 evra.

Kako je rekao, ako se ispoštuje planirana dinamika i minimalna zarada od 1. januara 2026. godine dostigne iznos od 550 evra, to nas dovodi do cilja koji je definisan programom "Srbija 2027".

- To je da ćemo do kraja 2027. i početkom 2028. imati minimalnu zaradu od 650 evra. To je bila misaona imenica i niko nije verovao da ćemo do tog broja doći, imajući u vidu da je minimalna zarada 2010. bila oko 15.700 dinara. Danas je ona 457 evra, od 1. oktobra biće 500 evra - rekao je Mali na sastanka SES, na kom je dogovoreno vanredno povećanje minimalne zarada od 1. oktobra za 9,4 odsto, odnosno sa sadašnjih 308 na 337 dinara po radnom satu, čime će ona dostići iznos od 58.630 dinara.

Sindikat traži 600 evra

Iako se sindikati na današnjem sastanku SES nisu izjasnili o svojim predlozima o visini minimalca, savetnik za ekonomska pitanja UGS Nezavisnost Zoran Ristić je najavio da će taj sindikat na narednom sastanku 26. avgusta tražiti da minimalna zarada bude 600 evra, to jest oko 70.000 dinara.

- Već dugo ukazujemo da minimalna potrošačka korpa ne prikazuje realno potrebe građana. Predložićemo da se zarada po satu poveća od 400 do 405 dinara, to jest da minimalna zarada iznosi oko 70.000 dinara - rekao je Ristić.