Počele pripreme za povećanje minimalca i plata u Srbiji

U Ministarstvu finansija započet je rad na programu novih ekonomskih mera koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a koje su, prema njegovim rečima, ključne za unapređenje kvaliteta života građana.

Kako se navodi, nedelja u Ministarstvu počinje radnim sastankom sa timom posvećenim upravo ovom pitanju. Nove mere predstavljaju odgovor države na potrebe običnih građana – onih koji vredno rade, ali i dalje teško žive, uprkos kontinuiranom podizanju životnog standarda.

- Svesni smo izazova sa kojima se građani suočavaju zbog inflacije, zato iz godine u godinu u realnom iznosu povećavamo plate, penzije i minimalnu zaradu. Ove mere su dodatna podrška našoj ekonomskoj politici i značajno olakšanje za građane - poručeno je.

Minimalac od 1. oktobra 500 €

Danas počinju razgovori na tehničkom nivou sa sindikatima i poslodavcima o povećanju minimalne zarade koje je planirano od 1. januara 2026. godine.

Pre toga, minimalac će od 1. oktobra ove godine biti uvećan za 9,4 odsto – sa 53.592 dinara na 58.630 dinara, što znači rast sa 450 na 500 evra.

Plan je da se do kraja 2027. godine dostigne iznos od 650 evra.

- Sada idemo dalje, kako bismo mogli da dostignemo cifru od 650 evra do kraja 2027. godine. Trudimo se da radimo i gradimo, dok oni blokiraju, ruše i uništavaju ovu zemlju, i u ekonomskom, ali i u svakom drugom smislu. Kako bismo nastavili ovim putem, od presudnog značaja je da sačuvamo mir i stabilnost - istakao je.

Podsetimo, Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se sa svojim timom za vikend, najverovatnije u nedelju, i predstaviće ekonomske mere za poboljšanje životnog standarda građana Srbije.