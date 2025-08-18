Prvi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada za 2026. godinu biće održan danas, objavljeno je na sajtu Socijalno-ekonomskog saveta (SES).
Evo šta je na dnevnom redu
DANAS VAŽNA ODLUKA O MINIMALCU U SRBIJI: Sastaje se Socijalno-ekonomski savet, očekuju se nova povećanja!
Slušaj vest
Trenutna minimalna cena rada iznosi 53.592 dinara.
Minimalac će, shodno odluci SES-a od 15. jula, biti vanredno povećan od 1. oktobra, za 9,4 odsto, odnosno sa sadašnjih 308 na 337 dinara po satu i iznosiće 58.630 dinara.
Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali rekao je novinarima nakon te sednice da je predlog vlade da povećanje od Nove godine bude 10,1 odsto.
- Sa tim povećanjem bi minimalac od 1. janaura 2026. godine iznosio 550 evra - istakao je on.
Naveo je da je u januaru minimalac povećan za 13,7 odsto, od oktobra će biti povećan za 9,4 i ako bi u januaru usledilo povećanje od 10,1 koje predlaže Vlada Srbije, to bi značilo da će minimalna cena rada u Srbiji za 12 meseci biti kumulativno povećana za 37 odsto.
Reaguj
Komentariši