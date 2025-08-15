Slušaj vest

Skupština Akcionarskog društva „Elektroprivrede Srbije" usvojila je Izveštaj o realizaciji Trogodišnjeg plana poslovanja za prvih šest meseci 2025. godine i ostvarena dobit iznosi 27,4 milijarde dinara, a tokovi gotovine su stabilni.

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike i predstavnik osnivača u Skupštini EPS AD, konstatovala je da je nastavljen trend kontinuirane proizvodne i finansijske stabilnosti kompanije i posebno naglasila važnost rezultata ostvarenih u rudarskom sektoru.

- Proizvodnja uglja veća je od plana za 8 odsto, ali ono što je važnije i što pokazuje pozitivan trend je činjenica da je za prvih šest meseci ove godine proizvedeno 7 odsto više uglja nego u istom periodu prošle godine. Taj trend rasta moramo nastaviti i zbog toga maksimalni napori moraju biti uloženi u završetak projekta pripreme mehanizacije za novi kolubarski kop „Radljevo“ da bi naredne godine počela proizvodnja otkrivke, preduslova za eksploataciju novih količina uglja - rekla je Đedović Handanović.

Ona je navela i da je završen najveći deo remontnih poslova u prvih 6 meseci kako bi elektrane bile spremne za visoku letnju potrošnju i spremno ušle u zimsku sezonu, kao i da su pažljivim upravljanjem elektroenergetskim portfeljom, sačuvane zalihe uglja i na deponijama na visokom nivou od oko 1,68 miliona tona, dok su istovremeno troškovi nabavke eksternog uglja manji od plana za 1,35 milijardi dinara, ali i značajno manji nego u protekle 3 godine.

- Druga sušna godina zaredom odrazila se na proizvodnju električne energije u odnosu na prethodne dve godine. Uprkos tome što su dotoci na Drini i Dunavu niži čak 30 odsto u odnosu na višegodišnji prosek, zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti agregata, iskorišćena je svaka kap vode. U isto vreme nastavljena je i revitalizacija drugog agregata RHE „Bajina Bašta“, čime ćemo posle 43 godine rada elektrane obezbediti višedecenijsku pouzdanost i efikasnost naše jedine reverzibilne elektrane, naše zlatne rezerve - navela je ministarka.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Podsetila je da je upravo u prvom kvartalu ove godine puštena u probni rad i prva solarna elektrana „Petka“ u Kostolcu i da uskoro očekujemo da se u okviru testiranja prvi put zavrte i elise prvog EPS-ovog vetroparka.

- Neophodno je unapređenje upravljanja investicionim aktivnostima, naročito imajući u vidu da je u toku rad na najznačajnijem projektu u energetici, projektu gradnje reverzibilne elektrane „Bistrica". U isto vreme, važno je nastaviti i rad na smanjenju operativnih troškova i unapređenju odnosa s kupcima - istakla je Đedović Handanović i dodala da je neophodno ubrzati rad na procesu transformacije kako bi finansijski pokazatelji promena bili što pre vidljivi.

- U okviru procesa transformacije kompanije prvi put su uvedeni ključni pokazatelji uspešnosti (KPI) za izvršni i srednji menadžment i EPS je jedna od retkih državnih kompanija koja je to već uvela. Redovno će se pratiti ostvarenje ciljeva, ne samo menadžmenta, već svih zaposlenih, kako bi se povećala odgovornost i efikasnost svih zaposlenih u našem najvećem preduzeću - zaključila je Đedović Handanović.

Skupština EPS AD je takođe usvojila i odluku o ulaganju u kapital Društva "Elektrosever", koje posluje na Kosovu i Metohiji. Na taj način, dokapitalizacijom iz sopstvenih sredstava EPS obezbeđuje snabdevanje električnom energijom naših građana u četiri opštine na severu Kosova i Metohije. U isto vreme, „Elektrosever“ svakodnevno radi na unapređenju usluge i do sada je više od 45 odsto potrošača dobilo nova pametna brojila.