Slušaj vest

Ko poseti štand Turističke organizacije grada Loznice (TOGL) na predstojećem 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, od 19. do 22. februara, imaće šta da vidi, sudeći po najavi pripremljenih programa kojima će biti predstavljena turistička ponuda lozničkog kraja. Prema rečima direktorke Aleksandre Savić, TOGL će imati svoj štand i nastupaće samostalno u Hali 4 gde je za 19. februar i najavljeno svečano otvaranje sajma.

Loznica se pripremila da dobro predstavi sve što može ponuditi domaćim, ali i stranim turistima, a svakog sajamskog dana na svome štandu ugostiće i sve privrednike, udruženja i seoska turistička domaćinstva koja žele da se predstave na ovoj smotri turizma. TOGL će predstaviti turističke potencijale Vukovog i Cvijićevog zavičaja, hotelske i smeštajne usluge, brojne manifestacije i sportske događaje, a promovisaće i novi suvenir "Ne ljuti se čoveče".

- Prvog dana sajma, imaćemo radionicu pustovanja, posetiocima će biti pokazano kako se radi suvo pustovanje, a moći će da izrade i suvenire kao uspomenu na loznički kraj. Toga dana biće priređena izložba "Ćirilični inicijali", predstavljeno Gljivarsko društvo ''Ljubomir Vuksanović Barle'', paraglajding tandem letovi sa Gučeva, a organizacija "Humanolovci" najaviće trku s preprekama "Jadar OCR", koja će u jadarskom kraju prvi put biti održana ove godine. Narednih dana predstaviće se seoska turistička domaćinstva "Vuk" i "Lečić" iz Tršića, hotel "Havana" iz Loznice, a Sportsko udruženje "Loznički trkači" najaviće petu, jubilarnu trku u Tršiću.

1/5 Vidi galeriju Turistička organizacija grada Loznice spremna za sajam turizma Foto: Kurir.rs/T.Ilić

U petak će TOGL predstaviti svoj novi suvenir "Ne ljuti se čoveče" i organizovati takmičenje u ovoj igri. Kako je objašnjeno, kao prva turistička organizacija u Srbiji uspeli su da spoje igru i promociju Loznice sa interesantnim informacijama o najznačajnim turističkim lokalitetima na teritoriji grada. Subota je dan za Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju i hotel '"Rojal spa" iz Banje Koviljače, i nagradnu igru za posetioce, a poslednjeg dana planirano je predstavljanje seoskog turističkog domaćinstva "Šurička bajka".

Ona loznička domaćinstva i udruženja koja neće nastupiti na sajmu dostaviće promotivne materijale koji će tokom trajanja manifestacije biti deljen posetiocima kako bi što više njih saznalo šta to sve krije loznički kraj gde se u krugu od samo nekoliko kilometara nalaze reka Drina, planina Gučevo, Banja Koviljača, čuveni Tekeriš, Tršić, manastiri Tronoša i Čokešina, brojna mesta za uživanje u lepotama prirode, kulturno-istorijskim spomenicima, ali i planinarenju, plivanju i letovima paraglajderom.