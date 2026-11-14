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Dugogodišnji poslovni partneri nedavno su podelili jedan mali segment zajedničkog biznisa. Andrej Jovanović i Bojan Milovanović, koje javnost i dalje najlakše prepoznaje po prvom velikom uspehu sa fabrikom čipsa, razdvojili su udele u dve kiparske firme. Posledica ovog vlasničkog prepakivanja je da će Jovanović upravljati i iznajmljivati nekretnine koje se nalaze u imovini kompanije Novi dom, dok će Milovanović sam voditi beogradski Hilton.

Komisija za zaštitu konkurencije nedavno je donela dva rešenja kojima odobrava novonastale koncentracije. Značajan deo kompanija, pre svega preko krovne Deka inženjering, ostaju i dalje zajedničke. Oba biznismena u njoj imaju po 36,9 odsto.

Jovanović preuzima Ataše, Milovanović Belagu

Kiparsko privredno društvo AJFH LTD preuzelo je svih 100 odsto udela u firmi Ataše, sa Savskog venca. Ovo kiparsko investiciono društvo, ulaže u prehrambenu i farmaceutsku industriju, kao i telekomunikacije i nekretnine, napominje se u dokumentu antimopolske komisije. Jedini vlasnik je Andrej Jovanović.

Foto: Nepoznat

Jovanovićev AJFH je ovu firmu otkupio od kiparske Porpentina Holdings Limited. Ali, Porpentina je do nedavno bila zajednička firma Jovanovića i Milovanovića. Istovremeno sa preuzimanjem Atašea, Jovanović je izašao iz Porpentine.

Polovinu udela u kiparskom društvu MBAJ LTD, Jovanović je prodao kiparskom AJBM LTD. Njegov jedini vlasnik je Bojan Milovanović. Tako je Milovanović postao i jedini vlasnik Porpentine i njenog zavisnog preduzeća. Reč je o beogradskoj firmi Belaga Managment Company. A upravo ona poseduje i upravlja hotelom na Slaviji koji je deo čuvene franšize Hilton.

Novi dom – od nameštaja do kvadrata

Ataše je danas jedini vlasnik firme Novi dom. To je isti Novi dom, osnovan davne 1952. koji se nekada bavio proizvodnjom nameštaja. Privatizovan je 2006. godine. Kupio ga je konzorcijum koji su činili Nelt, Ataše i Eki Investment. Kroz vlasničku transformaciju je polako promenio i delatnost.

U 2010. udeli su se promenili. Eki Investment je držao blizu tri četvrtine, a Ataše jednu u ovoj firmi. Od 2014. godine Ataše je jedini vlasnik, a delatnost firme danas je iznajmljivane vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

Firma je lane imala osam zaposlenih i blizu četiri mliona evra poslovnih prihoda. Ostvarili su 1,4 miliona evra neto dobiti.

Belaga upravlja Hiltonom

Belaga Managment Company je osnovana 2014. godine. Vlasništvo je promenjeno 2024. godine. Belaga Property Invest, sa Britanskih Devičanskih Ostrva, prenela je 100 odsto udela na Porpentina Limeted. Osnovna delatnost je ugostiteljstvo, a od 2018. godine registrovan je i ogranak firme – Hilton Beograd.

Foto: Beta/Milan Obradović

Hilton Worldwide je upravljao beogradskim hotelom od 2015. do 2021. godine, od kada se primenjuje ugovor o franšizi. Firma, Belaga Managment Company, na kraju prošle godine je imala 254 zaposlenih.

Prošle godine Belaga je ostvarila 16,2 miliona evra poslovnih prihoda i blizu 2,3 miliona evra neto dobiti.

Tragom Deka inženjeringa

Andrej Jovanović i Bojan Milovanović poseduju po 36,9 odsto firme Deka inženjering. Preostalih 26,12 odsto drži firma sa Devičanskih Ostrva – Benlee Internacional LTD.

Ostvaruju zajedničku kontrolu nad više zavisnih preduzeća. To su Baka inženjering, pretežne delatnosti hoteli i sličan smeštaj. Zatim, Downrown Wellness, delatnost nege i održavanja tela, kao i Princess Park, koja se bavi kupovinom i prodajom vlastitih nekretnina. Na spisku je u Ikarus – Fabrika alata i otpresaka. Kao i Poljoprivredno dobro Maglić i Mag Energy.

Andrej Jovanović, vidi se iz Rešenja Komisije za zaštitu konkurencije, poseduje i 73,5% udela u kapitalu društva Velatte Lux Co S.à r.l. Zavisno preduzeće je Velatte Bidco, a ono ima 100% akcija u Imleku.