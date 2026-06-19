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Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (Hanfa) na sednici Upravnog odbora održanoj 17. juna 2026. godine odobrila je kompaniji Pivac Holding iz Vrgorca objavljivanje ponude za preuzimanje zagrebačke konditorske kompanije Kraš d.d. Time je, nakon višemesečnog postupka i nekoliko krugova dopuna dokumentacije, otklonjena poslednja regulatorna prepreka za objavu obavezne ponude kojom Pivac kreće u otkup preostalih akcija jednog od najprepoznatljivijih domaćih brendova.

Obaveza objavljivanja ponude nastala je 6. decembra 2025. godine, kada je Pivac Holding u postupku podele Mesne industrije braća Pivac stekao 826.426 akcija Kraša. Taj paket predstavlja 55,15 odsto osnovnog kapitala, odnosno 55,15 odsto akcija sa pravom glasa, čime je pređen prag koji prema Zakonu o preuzimanju akcionarskih društava obavezuje na ponudu za sve preostale akcionare.

Osnovni kapital Kraša iznosi 79,56 miliona evra i podeljen je na 1.498.621 redovnu akciju, kojima se trguje na redovnom tržištu Zagrebačke berze pod oznakom KRAS-R-A.

Od rivala do partnera

Jedan od ključnih elemenata ponude jeste činjenica da Pivac u preuzimanju ne nastupa sam. Na osnovu Sporazuma o zajedničkom delovanju od 10. februara 2026. godine, on deluje zajednički sa kiparskom kompanijom Kappa Star Limited, koja drži dodatnih 483.280 akcija ili 32,25 odsto kapitala. Zajedno tako kontrolišu ukupno 1.309.706 akcija, odnosno 87,40 odsto Kraša.

Kappa Star se povezuje sa preduzetnikom srpskog porekla Nebojšom Šaranovićem, koji je tokom 2019. godine agresivnom kupovinom akcija na Zagrebačkoj berzi postao drugi najveći akcionar Kraša. Tada su Pivac i Šaranović bili na suprotnim stranama nadmetanja za kontrolu nad konditorom, da bi šest godina kasnije udružili snage u zajedničkom preuzimanju.

Cena iznad fer vrednosti

Ponuđač se obavezao da plati 130,00 evra za svaku redovnu akciju Kraša. Ta cena je osetno viša od fer vrednosti utvrđene u revidiranim elaboratima procene, koja je iznosila:

105,00 evra na dan nastanka obaveze (6. decembra 2025.),

107,00 evra na dan sklapanja sporazuma (10. februara 2026.).

Elaborate o proceni fer vrednosti izradilo je društvo „Marčinković i partneri”, a reviziju je sproveo BDO Croatia. Procena je bila obavezna jer se u tri meseca pre nastanka obaveze akcijom Kraša trgovalo na manje od trećine trgovinskih dana, pa prosečna berzanska cena (oko 115 evra) nije mogla da posluži kao jedini referentni pokazatelj.

Šta sledi?

Ponuda se odnosi na preostalih 188.915 redovnih akcija, odnosno na 12,6 odsto kapitala koje Pivac i Kappa Star još uvek ne drže. Da li će preuzimanje na kraju biti i potpuno zavisiće od odziva manjinskih akcionara; tek prelaskom praga za istiskivanje manjinskih akcionara postalo bi izvesno.

Za plaćanje je obezbeđena bankarska garancija na prvi poziv koju je izdala OTP banka, dok su sredstva za sprovođenje korporativne akcije izdvojena na transakcioni račun SKDD-a.

Protiv rešenja Hanfe žalba nije dopuštena, ali je moguće pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana.

Simbol prehrambene industrije

Kraš je jedan od simbola hrvatske prehrambene industrije – kuća brendova poput „Bajadere”, „Dorine”, „Domaćice” i „Ki-Ki” bombona, koji su deo svakodnevice generacija potrošača u Hrvatskoj i regionu. Tradicija proizvodnje slatkiša na ovim temeljima seže do 1911. godine, iako je današnje akcionarsko društvo pravno mlađe.

Promena vlasništva dešava se u osetljivom trenutku za kompaniju:

„Kraš Grupa” je u 2025. godini ostvarila konsolidovane prihode od 202,4 miliona evra, što je rast od 5,8 odsto, ali joj je neto dobit pala na 6,5 miliona evra (sam Kraš d.d. ostvaruje oko 194 miliona evra prihoda).

Glavni razlog pada profitabilnosti su istorijski visoke cene kakaa, zbog čega je uprava predložila da se celokupna dobit zadrži, pa akcionari ove godine ostaju bez dividende.

Grupa, koja uz matičnu kompaniju obuhvata i pogone u Srbiji, Severnoj Makedoniji i BiH, zapošljava oko 1.500 ljudi. Potpunije zaokruživanje vlasništva u rukama Pivca i Šaranovićeve grupe stoga otvara novo poglavlje za jednog od najjačih konditorskih igrača na ovom delu evropskog tržišta.