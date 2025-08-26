Slušaj vest

Reprezentativni sindikati Srbije, Savez samostalnih sindikata i Ujedinjeni granski sindikat (UGS) "Nezavisnost", zatražili su na današnjim pregovorima o minimalnoj zaradi za 2026. godinu, da ona iznosi 600 evra ili 70.000 dinara.

Savetnik za ekonomska pitanaja u sindikatu UGS "Nezavisnost", Zoran Ristić rekao je za Betu, posle završetka sastanka, da je zajednički predlog sindikata da neto minimalna cena rada po radnom satu iznosi 400 dinara, odnosno minimalna mesečna zarada 70.000 dinara.

"Sindikati su obrazložili da taj iznos ne obezbeđuje pokriće troškova za pristojan život i da njime nisu zadovoljni, ali smatraju da je ekonomski održiv", rekao je Ristić.

Dodao je da su predstavnici Unije poslodavaca Srbije ponovili, ranije saopšten stav da je povećanje minimalne zarade, planirano za oktobar ove godine dovoljno i za narednu godinu, a to je 500 evra.

I predstavnici Ministarstva finansija su, kako je rekao, ponovili da bi minimalna zarada za 2026. trebalo da se poveća 10,1 odsto ili sa 500 evra, koliko će znositi od 1. oktobra do kraja 2025. godine, na 550 evra.

Sindikati su, prema rečima Ristića, zatražili da se pre nastavka pregovora u Ministarstvu finansija razgovara o kompresiji (približavanju) zarada u javnom sektoru, nakon povećanja "minimalca" i načinima da se taj problem reši.

"Predstavnici Ministarstva finansija nisu odgovorili na taj predlog, već su naveli da bi veće povećanje minimalca dovelo do još veće kompresije zarada", rekao je Ristić.

Nastavak pregovora predviđen je za 29. avgust, a konačna odluka o minimalnoj ceni rada biće doneta na sednici Socijalno-ekonomskog saveta ili na sednici Vlade Srbije 10. septembra, a najkasnije do 15. septembra.

Prema Zakonu o radu, ako se ne postigne saglasnost između socijalnih partnera, Vlade Srbije, poslodavaca i sindikata konačnu odluku će doneti Vlada Srbije.