Razlika u ceni hleba od iste vrste brašna u Italiji može biti veća od dva evra, u zavisnosti u kom gradu se kupuje, a najskuplji gradovi za najjeftiniji, meki pšenični hleb, su Padova i Bolonja gde on košta više od pet evra, dok je takav hleb najjeftiniji u Firenci i Napulju, gde košta u proseku dva evra manje, pokazuju rezultati istraživanja.

Prema istraživanju portala Adnkronos, u Padovi hleb od mekog pšeničnog brašna košta 5,16 evra po kilogramu, a po skupoći odmah zatim sledi Bolonja gde takav hleb košta 5,12 evra.

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Hleb od mekog pšeničnog brašna je najjeftiniji u Firenci, gde košta u proseku 3,11 evra, i u Napulju, gde košta 3,23 evra.

U isto vreme, hleb od mekog pšeničnog brašna u Đenovi i Milanu košta više od 4,5 evra, dok Rim i Torino ostaju ispod 3,6 evra.

Prema istraživanju integralni hleb je najskuplji, sa 5,13 evra po kilogramu, što je oko četvrtinu skuplje od prosečne cene mekog pšeničnog hleba.

Cene hleba takođe variraju u zavisnosti od vrste prodavnice a veliki trgovci su generalno jeftiniji od pekara, uz neke izuzetke.

Za hleb od meke pšenice, supermarketi naplaćuju u proseku 3,61 evro po kilogramu a u Torinu je razlika u ceni zavisno od toga gde se hleb kupuje posebno upečatljiva, i hleb u pekarama košta u proseku 74 odsto više nego u velikim maloprodajnim objektima.