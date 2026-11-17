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Od petka, 20. novembra, u Hrvatskoj počinju da važe nova pravila potrošačkog kreditiranja, koja donose strožu procenu kreditne sposobnosti, veću transparentnost kreditnih ponuda i širu zaštitu potrošača. Promene će se odnositi i na trgovce koji kupcima samostalno omogućavaju otplatu na rate, bez posredovanja banke ili izdavaoca kartice, ali će oni za prilagođavanje imati rok do 1. juna 2027. godine, saopštili su iz Ministarstva finansija.

Jedna od važnijih novina jeste proširenje obuhvata Zakona o potrošačkom kreditiranju na nove oblike finansiranja, uključujući određene beskamatne i kratkoročne kredite, kao i kartične proizvode sa odloženim plaćanjem ili otplatom na rate. Istovremeno se ukida dosadašnja gornja granica iznosa potrošačkog kredita od 132.722,81 evra.

Trgovci preuzimaju ulogu poverilaca

Nova pravila donose i strože obaveze procene kreditne sposobnosti. Poverioci će pre odobravanja kredita morati da provere da li potrošač realno može da ga otplaćuje, uzimajući u obzir prihode, imovinu, postojeće obaveze i druge relevantne okolnosti. Detaljnije kriterijume i metodologiju procene propisaće Hrvatska narodna banka.

Posebno je važna promena za trgovce koji sami finansiraju kupovinu na rate, na primer mobilnih telefona, tehničke opreme ili nameštaja. U takvim slučajevima trgovac preuzima ulogu poverioca i mora da ispunjava zakonske obaveze, uključujući procenu kreditne sposobnosti kupca.

Za nove poverioce ova obaveza primenjivaće se od 1. juna 2027. godine.

Kupovina na rate putem kartica, kada trgovac samo prihvata način plaćanja koji je omogućila banka, ostaje nepromenjena.

U oglašavanju kreditnih proizvoda uvodi se obaveza isticanja upozorenja "Oprez! Zaduživanje nije besplatno“, a potrošači će dobiti i snažniju zaštitu prilikom prevremene otplate kredita.

Naknada za prevremenu otplatu moći će da se naplati samo na deo iznosa koji u periodu od 12 meseci prelazi 10.000 evra.

Pravo na zaborav

Zakon uvodi i pravo na zaborav za osobe koje su prebolele rak. Nakon deset godina od završetka lečenja, podaci o ranijoj onkološkoj dijagnozi neće moći da se koriste prilikom zaključivanja polise osiguranja povezane sa potrošačkim kreditom.

Finansijska agencija potrošačima će besplatno pružati elektronsku uslugu savetovanja o dugovima.

Iako su pojedine odredbe odložene do 2027. i 2028. godine, od 20. novembra svi obuhvaćeni subjekti moraće blagovremeno da prepoznaju poteškoće u otplati kredita i ponude odgovarajuće mere olakšanja.