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Novi Beograd je ubedljivo najdinamičnije tržište nekretnina u Srbiji. Svaki četvrti stan koji je prošle godine prodat u glavnom gradu, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), nalazi se na teritoriji ove opštine. U zavisnosti od lokacije i karakteristika nekretnine, prosečne cene se drastično razlikuju i kreću se od 2.450 do čak 5.000 evra po kvadratu.

Prema podacima 4zida, prosečna cena kvadrata oglašenih stanova na Novom Beogradu je 3.269 evra.

Najskuplji blok 65

Najskuplji je blok 65, sa prosečnom cenom od 4.968 evra. Slede blok 21 sa 3.981 evrom i blok 1 Fontana sa 3.838 evra po kvadratu.

U blokovima 30, 45, 62 i 63 prosečne cene kreću se između 3.215 i 3.371 evra po kvadratu. Povoljniji stanovi mogu se pronaći na Ledinama, gde je prosečna oglašena cena 2.450 evra po kvadratu.

Direktor agencije “Ataše nekretnine” Nikola Radić kaže da je Novi Beograd specifičan zato što se na relativno malom prostoru nalazi veliki broj potpuno različitih stambenih celina.

Od blokova koji su planski građeni kao porodična naselja, sa velikim zelenim površinama, školama, vrtićima i razvijenom infrastrukturom, preko centralnih blokova sa reprezentativnom arhitekturom, do novijih stambenih kompleksa koji nude drugačiji nivo komfora i sadržaja.

Cena zato ne zavisi samo od broja bloka, već od kombinacije nekoliko faktora. To su mikrolokacija, kvalitet i tip zgrade, spratnost, orijentacija, pogled, raspored prostorija. Zatim i održavanje objekta, parking i ukupan kvaliteta života u tom delu naselja.

Novogradnja je stvar prestiža, ali i stare zgrade imaju svoje adute

Nikola Radić napominje da se danas ne takmiče samo dve vrste gradnje, stare i nove zgrade, već dva različita koncepta stanovanja.

“Kupci danas ne kupuju samo kvadratni metar, već način života koji određena lokacija pruža. Nekome su najvažniji blizina centra i poslovnih sadržaja. Nekome mir, zelenilo i porodično okruženje, a nekome moderna zgrada, garaža i obezbeđenje. Međutim, razlika između dobre i loše kupovine često nije u tome da li ste izabrali starogradnju ili novogradnju. Važno je da li ste prepoznali kvalitet konkretne nekretnine i platili realnu tržišnu cenu”, objašnjava Radić.

On navodi da u segmentu moderne, premium stanogradnje prednjače West 65, A Blok i Belville.

Centralni blokovi 21, 22, 23, 24, 25 i 30 imaju posebnu vrednost zbog svoje pozicije, urbanističkog koncepta, arhitekture i ograničene ponude.

Ukazuje da ovi, centralni blokovi, imaju nešto što novogradnja teško može da ponudi. To su razvijeno naselje, velike zelene površine, otvorenost prostora i već formiran kvalitet života.

On dodaje i da su kupci veoma zainteresovani i za stanove kod Fontane, oko Geneksa i oko Starog Merkatora, naročito za kvalitetne i renovirane stanove.

Nikola Radić napominje da je zanimljivo da se kupci sve češće ne opredeljuju automatski za novogradnju. Kada uporede funkcionalnost, kvadraturu, kvalitet prostora i lokaciju, mnogi zaključuju da kvalitetna starogradnja može da pruži bolji odnos uloženog i dobijenog novca.

“Imamo kvalitetne stanove u centralnim blokovima, u odličnim zgradama, koji mogu dostići ili premašiti cenu novogradnje. Sa druge strane, postoje noviji kompleksi na perifernijim lokacijama čije su cene konkurentne kvalitetnoj starogradnji”, navodi Nikola Radić.

Ima stanova, ali nisu na prodaju

Nikola Radić kaže da najveći broj kupaca i dalje traži funkcionalne stanove od 45 do 75 kvadrata. To su uglavnom dvosobni i dvoiposobni, sa dobrim rasporedom prostorija, odvojenom spavaćom sobom, dnevnim boravkom i terasom.

“Kada govorimo o lokacijama, centralni blokovi imaju veoma dobru poziciju. Takođe i Fontana, Blok 45, Blok 70 i područje oko A Bloka i Belvilla. Posebno bih izdvojio interesovanje za stanove u kvalitetnim starijim zgradama, koje često imaju za prednost veći komfor i izraženu funkcionalnost”, kaže Radić.

On objašnjava da je najmanja ponuda stanova za prodaju u centralnim blokovima 21, 22, 23, 24 i 25, kao i u delovima Bloka 30. Razlog za to nije manjak stanova, već najmanja spremnost vlasnika da ih prodaju.

“To su naselja u kojima su se formirale stabilne porodične zajednice. Tu vlasnici često dugo žive i nemaju izražen motiv za prodaju. Posebno su traženi stanovi u kvalitetnim zgradama, sa dobrim rasporedom, većim terasama, pogledom na zelenilo i parkingom. Kada se takav stan pojavi na tržištu, često privuče pažnju većeg broja ozbiljnih kupaca. Kod ovih lokacija važno je da kupac bude spreman da reaguje čim se pojavi odgovarajuća nekretnina”, kaže Radić.

Šta obara cenu kvadrata na Novom Beogradu?

Nikola Radić kaže da su među povoljnijim lokacijama na Novom Beogradu, Ledine. Zatim pojedini delovi blokova 61, 62 I 72, kao i delovi naselja prema Ulici dr Ivana Ribara. Napominje da ne treba automatski izjednačavati nižu cenu sa nižim kvalitetom.

On ukazuje da razlika često proizlazi iz udaljenosti od centralnih sadržaja, karakteristika zgrade, dostupnosti parkinga, infrastrukture i ukupne percepcije kraja Novog Beograda kao lokacije kod kupaca.

“I u zgradama koje imaju određene nedostatke postoje stanovi koji se prodaju veoma dobro. Najveći problem predstavljaju stanovi sa lošim rasporedom, nedostatkom prirodnog svetla, prizemlja bez privatnosti, poslednji spratovi sa problemima krova, stanovi okrenuti ka bučnim saobraćajnicama, kao što je “televizorka”, odnosno stanovi okrenuti ka auto-putu”, kaže direktor agencije za nekretnine.

Nikola Radić ističe da na Novom Beogradu postoji i specifičan problem stambenih zgrada sa velikim brojem stanova. Ukoliko se takav ulaz i zajedničke prostorije ne održavaju, a liftovi često ne rade, to može ozbiljno da utiče na interesovanje kupaca. Kod starije gradnje posebno je važno stanje instalacija, vertikala, fasade, krova i stolarije, jer kupci danas mnogo pažljivije računaju koliko dodatnog novca moraju da ulože nakon kupovine.

“Ipak, najvažniji faktor često nije sama zgrada, već odnos tražene cene i stvarne vrednosti nekretnine. Dobar stan po realnoj ceni može se prodati i u prosečnoj zgradi. Istovremeno precenjen stan može dugo ostati u oglasima čak i na odličnoj lokaciji”, ukazuje Nikola Radić.

Uticaj lokacije i kvaliteta gradnje na cenu

Nikola Radić kaže da je lokacija jedan od najvažnijih faktora, ali da kvalitet gradnje može napraviti veliku razliku, posebno kada se porede stanovi na istoj lokaciji.

Kod starije gradnje na Novom Beogradu postoje zgrade koje su i danas izuzetno cenjene zbog konstrukcije, kvaliteta izvedenih radova, debljine zidova, funkcionalnosti stanova i načina na koji su urbanistički pozicionirane.

“Kao posebno prepoznatljive celine izdvojio bih centralne blokove 21, 22, 23, 24, 25 i 30, Fontanu, kao i pojedine kvalitetne objekte u bloku 45 i bloku 70. Centralni novobeogradski blokovi od 21. do 30. dobili su status kulturnog dobra, što dodatno potvrđuje njihov urbanistički i arhitektonski značaj.

Ne bih, međutim, pravio univerzalnu rang-listu najboljih zgrada, jer se kvalitet razlikuje čak i unutar istog bloka. Važno je pogledati konkretnu zgradu, izvođača, održavanje, instalacije i stanje zajedničkih delova. Upravo zato pojedini stanovi u kvalitetnoj staroj gradnji mogu postići cenu koja je jednaka ili čak viša od nekih stanova u novogradnji”, napominje Niikola Radić.

Direktor agencije “Ataše nekretnine” smatra da je ponuda stanova na Novom Beogradu dobra, ali da postoji nedostatak kvalitetnih stanova po realnoj tržišnoj ceni. Kupaca, kako kaže, ima, ali su oni danas mnogo selektivniji. Dobro pozicionirana nekretnina s realno formiranom cenom može brzo pronaći kupca, dok se precenjeni stanovi duže zadržavaju na tržištu.