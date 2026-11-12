Slušaj vest

Na tržištu nekretnina u Beogradu pojavio se nesvakidašnji salonski stan na Vračaru, u Topolskoj ulici.

Reč je o nekretnini površine 100 kvadratnih metara, a posebnom je čine spoj istorijskog ambijenta, savremenog komfora i sadržaja koji se retko sreću u gradskoj zoni.

Stan se nalazi u reprezentativnoj zgradi iz 1924. godine, koja je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Smešten je na nivou visokog prizemlja, a prema opisu iz oglasa, objavljenog na portalu 4zida.rs, pruža osećaj privatnosti i komfora karakterističan za život u kući, iako se nalazi u jednoj od poznatih vračarskih ulica.

Posebnu pažnju privlače plafoni visoki više od tri metra, četvorostrana orijentacija i prirodna ventilacija u svakoj prostoriji. Stan gleda i na ulicu i na dvorište, a zahvaljujući rasporedu prozora i prostorija, ima dosta prirodnog svetla.

Privatna bašta, garaža i terasa kao dodatni aduti

Jedna od najvećih prednosti ove nekretnine jeste ograđeno dvorište površine 14 kvadratnih metara, kojem se direktno pristupa iz stana. Prema opisu oglasa, ovaj prostor je izolovan od gradske buke i pruža dodatnu privatnost.

Uz stan dolazi i zatvorena garaža površine 14 kvadratnih metara, smeštena neposredno uz ulaz u zgradu, a prema navodima oglašivača, dovoljno je prostrana i za veća vozila, poput SUV modela i limuzina.

Dodatnu vrednost predstavlja natkrivena, zastakljena i grejana terasa površine 13 kvadratnih metara, koja može da se koristi i kao dodatna prostorija.

Stan ima prostran dnevni boravak, odvojenu trpezariju i kuhinju, dve spavaće sobe, radnu ili pomoćnu sobu, kupatilo, toalet i ostavu. Jedna od spavaćih soba poseduje i garderober, odnosno dodatni prostor za odlaganje stvari.

1/4 Vidi galeriju Prodaje se kompletno renoviran četvorosoban stan u zgradi iz 1924. godine na Vračaru, a uz prostran enterijer budućim vlasnicima nudi zastakljenu terasu, garažu i podrum. Foto: Printscreen/4zida.rs

Nekretnini pripada i podrumska prostorija površine oko 14 kvadratnih metara.

Kompletno renoviran, sa više mogućnosti za grejanje

Stan je kompletno renoviran 2022. godine. Tom prilikom zamenjene su vodovodne instalacije, postavljena je unutrašnja termoizolacija, a ugrađen je i novi električni kotao snage 24 kilovata. Podovi su obloženi hrastovim masivnim parketom.

Grejanje je etažno, a vlasnicima su na raspolaganju različite mogućnosti zagrevanja prostora - električni kotao, peć na pelet i inverter klima-uređaji.

Prema navodima iz oglasa, zahvaljujući termoizolaciji i mogućnosti izbora energenta, potrošnja energije je niska, dok mesečni troškovi Infostana iznose oko 2.500 dinara.

Kolika je stvarna površina stana?

U oglasu se navodi da faktički izmerena površina stana iznosi 100 kvadratnih metara, dok sa dvorištem i terasom ukupna površina dostiže 114 kvadratnih metara. Ipak, uknjižena korisna površina stana iznosi 90 kvadratnih metara, što je važan podatak koji potencijalni kupci treba da uzmu u obzir.

1/4 Vidi galeriju Prodaje se kompletno renoviran četvorosoban stan u zgradi iz 1924. godine na Vračaru, a uz prostran enterijer budućim vlasnicima nudi zastakljenu terasu, garažu i podrum. Foto: Printscreen/4zida.rs

Nekretnina je uknjižena, a njena lokacija je dobro povezana gradskim prevozom. U blizini saobraćaju brojne autobuske, trolejbuske i tramvajske linije, među kojima su autobuske linije 25, 26, 29 i 83, trolejbuske 19, 21, 22 i 29, kao i tramvajske 5, 6, 7 i 14.

Stan se prodaje po cenui od 449.000 evra, odnsono 4.490 evra po kvadratu. Za tih gotovo pola miliona evra, budući vlasnik dobija renoviran salonski stan u staroj beogradskoj zgradi, sa privatnim dvorištem, garažom, terasom i podrumom - kombinaciju sadržaja koja se retko pojavljuje u ponudi nekretnina na Vračaru.